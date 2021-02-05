Исследование среди гомосексуалистов на Украине возмутило депутата Рады

Киев, 5 февраля. Организация, связанная с Минздравом Украины, потратит миллионы гривен на исследования среди гомосексуалистов. Депутаты подняли этот вопрос во время обращения к правительству.

Парламентарий от партии «Слуга народа» Ирина Борзова рассказала, что государственное предприятие «Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья» объявило тендер на 10 миллионов гривен. Их потратят на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, которые состоят в однополых отношениях. Борзова поинтересовалась, откуда организация взяла такие средства и насколько эта тема важна сегодня на Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что деньги не брались из бюджета. Исследование проводится на выделенный грант. Позже одесский журналист Юрий Ткачев подтвердил, что проект является чисто научным. Эксперты планируют изучить пути распространения ВИЧ и других болезней среди гомосексуалистов.

Недавно Федеральное агентство новостей информировало, что на Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от коронавируса. Это касается препаратов AstraZeneca и Novavax.