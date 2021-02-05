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Максим Шугалей точно предсказал итоги выборов переходного правительства Ливии

Максим Шугалей точно предсказал итоги выборов переходного правительства Ливии

Москва, 5 февраля. Российский социолог Максим Шугалей с точностью предсказал итоги выборов во временное правительство Ливии.

Накануне на официальном сайте Фонда защиты национальных ценностей обнародовали результаты социологического исследования, приуроченного к избирательному процессу на Форуме политического диалога (ЛФПД) под эгидой ООН в Женеве.

Первоначально Фонд опубликовал лишь часть социсследования, не разглашая те данные, которые могли трактоваться как попытки вмешательства во внутренние дела Ливии и намерение повлиять на избирательный процесс.

Максим Шугалей точно предсказал итоги выборов переходного правительства Ливии

Причиной такого решения стал арест и обвинения ученого: в 2019 году Максима Шугалея взяли в плен во время работы в Триполи. Гражданина РФ посадили в тюрьму «Митига», где удерживали на протяжении полутора лет. В вину Шугалею ставили «вмешательство во внутренние дела североафриканского государства», однако официальных претензий ему так и не предъявили.

Результаты выборов совпали с социологическим исследованием, подтвердив прогноз Максима Шугалея. После публикации итогов голосования Фонд защиты национальных ценностей обнародовал недостающую часть документа, в которой приводится антирейтинг кандидатов во временный исполнительный орган Ливии. Первую строчку в нем занимает глава МВД ПНС Фатхи Башага, проигравший по итогам выборов.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что участники Форума политического диалога утвердили состав переходного Президентского совета североафриканского государства.

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