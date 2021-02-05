В Госдуме предупредили о новых провокациях со стороны иностранных дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях 23 января. Представители иностранных дипмиссий должны покинуть Россию в ближайшее время. Член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов назвал в комментарии ФАН решение МИД РФ совершенно оправданным.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — говорится в сообщении российского ведомства.

По словам депутата Антона Морозова, решение МИД РФ совершенно оправдано. Российское внешнеполитическое ведомство должно и дальше продолжать работу в этом направлении, считает парламентарий.

«Мы давно призывали к тому, чтобы Министерство иностранных дел России жестко реагировало на вмешательство в дела со стороны иностранных государств. Конечно, у нас много в стране социально-экономических проблем, кое-где нарушаются права граждан. Но это наши внутренние вопросы», — заявил Морозов.

Морозов подчеркнул, что иностранные дипломаты принимали участие в протестных акциях и даже занимались подстрекательством, что, очевидно, несовместимо с их дипломатическим статусом и является грубейшим нарушением Венской конвенции ООН о дипломатических сношениях.

«Решение МИД РФ совершенно оправдано. Я думаю, эту работу надо продолжать. Учитывая, что ряд западных государств выступили с требованием об освобождении некоторых, как они считают, оппозиционных деятелей в России, которые осуждены по уголовным статьям. Следует ожидать и дальнейших провокаций со стороны дипломатического корпуса иностранных государств, которые необходимо жестко пресекать», — заключил депутат.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о необходимости принять меры в ответ на иностранное вмешательство в дела России.