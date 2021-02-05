Власти Дагестана помогут жителям многоквартирных домов с капремонтом

Махачкала, 5 февраля. Власти Дагестана в 2021 году выделят на капитальный ремонт многоквартирных домов 174 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на замену старых лифтов, сообщили ФАН в региональном фонде капремонта.

В организации напомнили, что в 2020 году на замену лифтов из республиканского бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Аналогичную сумму фонд уже получил на текущий год, еще больше 70 миллионов будет направлено позднее.

«В прошлом году правительство Дагестана выделило фонду 100 миллионов рублей. Государственная поддержка в таком объеме не была больше оказана ни в одном субъекте Северо-Кавказского федерального округа. На этот год также уже выделено 100 миллионов рублей, ожидается поступление еще 74 миллионов», — рассказали в фонде капремонта.

По данным Минстроя Дагестана, в 2020 году в республике капитально были отремонтированы 132 многоквартирных дома на общую сумму почти 600 миллионов рублей. При этом в 40 домах были заменены 122 лифта. Только на это было потрачено свыше 250 миллионов рублей.

В 2021 году ведомство планирует провести капремонт в 150 домах. В 36 из них будут заменены лифты.

«В перечень работ входит обновление кровли, фасада и коммуникаций, а также замена 118 лифтов в 36 домах», — сообщили ФАН в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что работы пока не начаты. В настоящее время соответствующая программа находится на рассмотрении в правительстве региона.

Система капитального ремонта многоквартирных домов действует в России с 2014 года. Она предполагает формирование фонда, за счет которого впоследствии будут производиться ремонтные работы. Фонд пополняется за счет взносов собственников квартир, также законом может быть предусмотрена государственная и муниципальная поддержка. Обязанность по уплате взносов на капремонт лежит на всех собственниках помещений в доме.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана планируют узаконить более 400 многоквартирных домов, построенных с нарушениями законодательства. В настоящее время идут работы по выработке механизма легализации этих объектов и введения их в эксплуатацию.