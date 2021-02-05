Власти Украины разрешили экстренное использование двух вакцин от COVID-19

Киев, 5 февраля. Украинское правительство разрешило экстренное применение двух вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Власти Украины ожидают поступление первых доз препаратов уже в феврале. Соглашения о поставках находятся на последнем этапе в части технических деталей. Документы планируется подписать на днях, рассказал Степанов. Он заверил, что украинцев будут прививать исключительно безопасными вакцинами.

«Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце», — подчеркнул глава Минздрава.

Министр ранее сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз препаратов от коронавируса производства Novavax и AstraZeneca. Степанов напомнил, что иностранные поставщики ограничивают выход вакцин на коммерческий рынок и неохотно экспортируют медикаменты. Цены на закупку препаратов против COVID-19 варьируются от 7 до 33 долларов за ампулу.