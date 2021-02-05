Нищета и операция на сердце: самые любопытные факты о Криштиану Роналду

Сегодня, 5 февраля, самому известному футболисту мира, нападающему сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду исполнилось 36 лет. На днях ветеран побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру, оформив 760-й гол на профессиональном уровне. По этому показателю бомбардир опередил легендарного австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана. Кажется, возраст для португальца — лишь цифра, а все достижения — чистое везение и врожденная гениальность. Это не так. За блестящей карьерой и немыслимым богатством скрываются огромная работа, беспредельная преданность делу всей его жизни и жизненные драмы, закалившие великого спортсмена. ФАН приводит удивительные факты из жизни сильного человека, сумевшего изменить судьбу и преодолеть все ее удары.

Нищий изгой

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру родился в очень бедной семье в нищем районе португальского города Фуншал, став четвертым ребенком в семье садовника и повара. Родители, еле сводившие концы с концами, изначально подумывали об аборте из-за своего бедственного положения, но врачи отказали матери Роналду в этом.

Футболист признавался, что хоть семья и жила бедно, дети никогда ни в чем не нуждались — ради их благосостояния родители трудились днем и ночью на нескольких работах. Игрушек не было, вместо футбольной формы — обноски, а вместо бутс — старые кеды. В школу Криштиану, его брата и двух сестер одевали прилично — мама Мария Долорес пыталась скрыть несостоятельность, боялась, что детей будут обижать на этой почве. Оскорблений в адрес неприметного, маленького мальчика было много. Сверстники смеялись над его кривоватыми зубами и некрасивой спортивной формой. Роналду много плакал и мало с кем дружил, но знал, что когда-нибудь станет великим и этим отомстит своим обидчикам.

«Детство было сложным, но у меня никогда не было нехватки чего-то. Мои родители много работали и делали все, чтобы мы, дети, ни в чем не нуждались», — неоднократно вспоминал футболист.

Назвали в честь президента

Роналду — вовсе не фамилия звездного футболистка, как многие привыкли думать, это его второе имя, которое придумал мальчику отец при рождении. Жозе Диниш был страстным поклонником актера и президента США Рональда Рейгана, который в то время был приведен к присяге на второй срок. Мать хотела назвать сына Криштиану. Договориться родители между собой не смогли и дали малышу двойное имя.

Умел за себя постоять

Мальчик учился не очень хорошо, ему было просто неинтересно. Все внимание занимал футбол — гонять мяч в грязи сутками напролет было любимым занятием Роналду. На футбольном поле он терпел многочисленные издевки в свой адрес — другим детям не нравилась его внешность и его бедность, но уже тогда Криштиану затыкал их игрой. Когда команда Роналду проигрывала, он не мог сдержать разочарования и плакал от досады, за это мальчишки прозвали его плачущим мальчиком. Школа для Криштиану также была настоящим кошмаром — над ним издевались не только одноклассники, но и учителя. В 12 лет Роналду переехал в Лиссабон, чтобы продолжить футбольное образование, обычную школу никто не отменял. Учительница посмеялась над провинциальным акцентом мальчика и его происхождением, тогда он запустил в нее стул.

Операция на сердце

В 15 лет у Криштиану обнаружили тахикардию. Обычно такой диагноз — крест на профессиональном спорте. Оперативность и профессиональность медперсонала «Спортинга» спасли карьеру юного футболиста. Роналду была проведена операция на сердце с помощью лазерной хирургии. Здесь Криштиану удивил даже врачей, придя на тренировку на третий день после операции. Восстановился подросток за рекордно короткий срок.

Отец Роналду умер от алкоголизма

В молодости отец Роналду Жозе Авейру больше года прослужил в Анголе, боровшейся за независимость и не желавшей быть колонией Португалии. Авейру как раз попал под финал конфликта и своими глазами наблюдал за переворотом. С едой и водой у солдат были большие проблемы, чтобы утолить жажду рота пила пиво, воду из реки забирали в водохранилище. Вернувшись домой отец Роналду уже не смог перестроиться. От проблем Жозе пытался бежать, частенько прикладываясь к бутылке. 7 сентября 2005 года в возрасте 52 лет папа Криштиану скончался. Кадры со слезами восходящей звезды во время матча между сборными Португалии и России в Москве облетели весь мир. Свои переживания 20-летний Роналду хранил глубоко в себе и ни с кем ими не делился.

В 36 обладает телом 20-летнего

Роналду никогда ни в чем не давал себе послаблений. Чтобы быть лучшим, португалец тренируется даже ночью, не позволяя себе есть или пить лишнее. Он, словно робот, функционирующий по несбиваемому алгоритму. Криштиану никогда не скрывал гордости за свой внешний вид, который он также довел до идеала. Врачи «Ювентуса» отмечали, организм футболиста соответствует показателем 20-летнего спортсмена, хотя в его возрасте такое практически невозможно. С самого детства Роналду настолько болезненно относился к критике в свой адрес, что поставил цель всегда быть идеальным во всем.

Активный донор

В отличие от футбольных коллег, Роналду совсем не приемлет татуировки. Все дело в активном донорстве футболиста. В 2008 году он стал лицом кампании «Счет Красного Креста» и снялся в социальном ролике. В 2013 году спортсмен сдал кровь для пострадавших поезда, сошедшего с рельсов на подъезде к вокзалу административного центра испанской Галисии — Сантьяго-де-Компостела. В ноябре 2013 года звездный португалец пожертвовал часть своего костного мозга детям с лейкемией.

«Можно спасти тысячи жизней. Это очень простая процедура, после которой чувствуешь себя счастливым, ведь ты знаешь, что помог другому человеку», — говорил он.

У Роналду четверо детей

Не секрет, что футболист очень любит детей. Первого ребенка в 2010 году спортсмену родила суррогатная мать. Молодой отец назвал мальчика в честь себя. Сейчас Криштиану Роналду-младший уже делает первые успехи в футболе. Летом 2017 года у Роналду также с помощью суррогатного материнства появились разнополые близнецы. В 2017 возлюбленная футболиста Джорджина Родригес, работавшая до встречи со звездой обычным продавцом в торговом центре, подарила избраннику девочку. Криштиану признавался, его мечта — большая семья и не менее семи детей.

Жертвует огромные суммы на благотворительность

Криштиану нередко приписывают чемпионство не только на футбольном поле, но и в добрых делах. Португалец жертвует огромные деньги на благотворительность. Он оплачивает дорогостоящее лечение больных детей, высылает деньги беженцам, помогает жертвам стихийных бедствий и своим фанатам, а также регулярно переводит сотни тысяч долларов на развитие Мадейры — острова, где он родился. Благодаря финансовой помощи на архипелаге появился онкологический центр.

«Я простой человек, мне не чуждо сочувствие. Я стараюсь заботиться о других людях, помогать им. И хочу заниматься этим еще много-много-много лет», — признавался спортсмен в одном из интервью.

Кроме того, футболист поддерживает благотворительные кампании в области усыновления, профилактики СПИДа, в области образования, здравоохранения, прав человека, борьбы с бедностью, рабством и торговлей людьми.

Музей восковый фигур

В 2010 году Роналду стал четвертым в истории футболистом, которому была установлена восковая фигура в знаменитом лондонском музее мадам Тюссо. До Криштиану такой чести были удостоены Пеле, Дэвид Бекхэм и Стивен Джерард.

Обнимается с болельщиками на футбольном поле

На протяжении профессиональной карьеры фанаты португальца всегда выбегали на поле, чтобы лично поприветствовать своего кумира. За все это время Роналду никому не отказал, наоборот, активно фотографировался и крепко обнимался с поклонниками. Пока нарушителей скручивала охрана, футболист оперативно делал селфи на память смелым болельщикам.

«Криштиану, я хочу поблагодарить тебя за доброту, ты не просто великий игрок, ты — легенда. Этой фотографией ты осуществил мою мечту», — однажды написал один из фанатов Роналду в Instagram.

В такие моменты Роналду всегда выглядит спокойным и невозмутимым. Обидные поражения – не повод отказать болельщику, иногда португалец даже защищал своих страстных фанатов от охраны. Однажды у одного парня в самый ответственный момент завис телефон, чем воспользовались правоохранители. Криштиану оттеснил охрану от болельщика и попросил немного подождать. В итоге все ждали, пока мобильный отвиснет, а Роналду и его болельщик сфотографируются.