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Компьютерных дел мастер: когда будем отмечать День компьютерщика 2021

Всемирный день компьютерщика и программиста отмечается 14 февраляОказывается, 14 февраля отмечается не только любимый романтиками День всех влюбленных, но и куда более брутальный праздник — Международный день компьютерщика и программиста. Узнаем историю появления знаменательной даты и поговорим о связанных с ней традициях.

Почему праздник отмечают 14 февраля

Дата празднования Всемирного дня компьютерщика и программиста хоть и совпадает с популярным католическим Днем святого Валентина, но, конечно, не имеет к нему никакого отношения.

Так откуда же пошла традиция чествовать повелителей процессоров и мониторов именно в этот февральский день? Все довольно прозаично. Дело в том, что 14 февраля 1946 года произошло важнейшее историческое событие, которому было суждено перевернуть жизнь человека — в США широкой публике впервые представили реально функционирующий электронный компьютер, способный справляться с поставленными задачами.

Примитивные электронно-вычислительные машины существовали и раньше, но именно появление на рынке ENIAC 1 стало настоящей революцией технической мысли того времени. Собственно говоря, ENIAC 1 — прародитель современного компьютера, который стоит практически в каждом доме или офисе.

Аббревиатура ENIAC расшифровывается как Electronic Numerical Integrator and Computer, что переводится как электронный числовой интегратор и вычислитель. Прибор был первым в истории цифровым компьютером, предназначенным для выполнения широкого круга задач, хотя изначально ему предназначалось служить целям оборонного комплекса.

Первые компьютеры отличались внушительными габаритами

Создателями уникального для своей эпохи устройства считаются ученые из Университета Пенсильвании Джон Мокли и Джон Преспер Эккерт. Им удалось разработать электронный цифровой интегратор и калькулятор, в котором электромеханические реле были заменены на электронные лампы.

Конструкция получилась, мягко говоря, громоздкой: ее вес составлял без малого 30 тонн. Чтобы разместить машину, требовалась площадь почти в 140 кв. метров, что сопоставимо с большим гаражом на два автомобиля. При этом оперативная память прибора составляла всего 4 Гб, у него не было ни монитора, ни клавиатуры, а стоил он баснословные 2,8 миллиона долларов.

ENIAC служил для создания баллистических таблиц для артиллерии и авиации, проведения расчетов в области атомной промышленности и даже прогноза погоды — всего того, что у людей, прошедших специальную подготовку, занимало не одни сутки усердного труда. Умная машина справлялась со своей работой за какие-то полминуты.

Любопытный факт! До появления ENIAC расчетами и вычислениями вручную занимались люди, которых называли компьютерами. Также по аналогии стало называться и электронное устройство.

ЭНИАК верой и правдой прослужил американцам в течение почти десяти лет, а 2 октября 1955 года в 23:45 он выключился навсегда. Легендарную машину бережно разобрали и по частям перевезли в музей, где она хранится до сих пор.

14 февраля не забудьте поздравить своего компьютерщика с профессиональным праздником

Традиции праздника

Вряд ли Джон Мокли и Джон Преспер Эккерт могли себе представить, насколько далеко шагнет наука. Современный компьютер выглядит совсем не как его предок. Тонкие и легкие ноутбуки можно брать с собой куда угодно, а объемы встроенной памяти поражают воображение. Сегодняшняя жизнь совершенно немыслима без умных приборов. С их помощью мы производим сложнейшие вычисления, работаем, развлекаемся, учимся. Однако все это было бы невозможно без высококлассных профессионалов, которые создают самые невероятные программы и настраивают нашу технику, если она вдруг дает сбой.

Всемирный день компьютерщика и программиста не является официальным праздником, поэтому отмечать его принято на работе. Всех, кто имеет отношение к сфере информационных технологий, поздравляют благодарные коллеги и руководство. В офисах устраивают фуршеты, дарят виновникам торжества памятные сувениры и стараются не нагружать работой.

В 2021 году День компьютерщика выпадает на воскресенье, поэтому не забудьте поздравить своего любимого айтишника не только с Днем всех влюбленных, но и с его профессиональным праздником. Заранее закажите тематический торт, приготовьте вкусный ужин и подарите какую-нибудь приятную и полезную мелочь.

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