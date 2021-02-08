Оказывается, 14 февраля отмечается не только любимый романтиками День всех влюбленных, но и куда более брутальный праздник — Международный день компьютерщика и программиста. Узнаем историю появления знаменательной даты и поговорим о связанных с ней традициях.

Почему праздник отмечают 14 февраля

Дата празднования Всемирного дня компьютерщика и программиста хоть и совпадает с популярным католическим Днем святого Валентина, но, конечно, не имеет к нему никакого отношения.

Так откуда же пошла традиция чествовать повелителей процессоров и мониторов именно в этот февральский день? Все довольно прозаично. Дело в том, что 14 февраля 1946 года произошло важнейшее историческое событие, которому было суждено перевернуть жизнь человека — в США широкой публике впервые представили реально функционирующий электронный компьютер, способный справляться с поставленными задачами.

Примитивные электронно-вычислительные машины существовали и раньше, но именно появление на рынке ENIAC 1 стало настоящей революцией технической мысли того времени. Собственно говоря, ENIAC 1 — прародитель современного компьютера, который стоит практически в каждом доме или офисе.

Аббревиатура ENIAC расшифровывается как Electronic Numerical Integrator and Computer, что переводится как электронный числовой интегратор и вычислитель. Прибор был первым в истории цифровым компьютером, предназначенным для выполнения широкого круга задач, хотя изначально ему предназначалось служить целям оборонного комплекса.

Создателями уникального для своей эпохи устройства считаются ученые из Университета Пенсильвании Джон Мокли и Джон Преспер Эккерт. Им удалось разработать электронный цифровой интегратор и калькулятор, в котором электромеханические реле были заменены на электронные лампы.

Конструкция получилась, мягко говоря, громоздкой: ее вес составлял без малого 30 тонн. Чтобы разместить машину, требовалась площадь почти в 140 кв. метров, что сопоставимо с большим гаражом на два автомобиля. При этом оперативная память прибора составляла всего 4 Гб, у него не было ни монитора, ни клавиатуры, а стоил он баснословные 2,8 миллиона долларов.

ENIAC служил для создания баллистических таблиц для артиллерии и авиации, проведения расчетов в области атомной промышленности и даже прогноза погоды — всего того, что у людей, прошедших специальную подготовку, занимало не одни сутки усердного труда. Умная машина справлялась со своей работой за какие-то полминуты.

Любопытный факт! До появления ENIAC расчетами и вычислениями вручную занимались люди, которых называли компьютерами. Также по аналогии стало называться и электронное устройство.

ЭНИАК верой и правдой прослужил американцам в течение почти десяти лет, а 2 октября 1955 года в 23:45 он выключился навсегда. Легендарную машину бережно разобрали и по частям перевезли в музей, где она хранится до сих пор.

Традиции праздника

Вряд ли Джон Мокли и Джон Преспер Эккерт могли себе представить, насколько далеко шагнет наука. Современный компьютер выглядит совсем не как его предок. Тонкие и легкие ноутбуки можно брать с собой куда угодно, а объемы встроенной памяти поражают воображение. Сегодняшняя жизнь совершенно немыслима без умных приборов. С их помощью мы производим сложнейшие вычисления, работаем, развлекаемся, учимся. Однако все это было бы невозможно без высококлассных профессионалов, которые создают самые невероятные программы и настраивают нашу технику, если она вдруг дает сбой.

Всемирный день компьютерщика и программиста не является официальным праздником, поэтому отмечать его принято на работе. Всех, кто имеет отношение к сфере информационных технологий, поздравляют благодарные коллеги и руководство. В офисах устраивают фуршеты, дарят виновникам торжества памятные сувениры и стараются не нагружать работой.

В 2021 году День компьютерщика выпадает на воскресенье, поэтому не забудьте поздравить своего любимого айтишника не только с Днем всех влюбленных, но и с его профессиональным праздником. Заранее закажите тематический торт, приготовьте вкусный ужин и подарите какую-нибудь приятную и полезную мелочь.