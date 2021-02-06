Топ-5 фильмов с участием известного канадского актера Кристофера Пламмера

На 92-м году жизни умер канадский актер, двукратный лауреат премий «Эмми» и «Тони», лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух» Кристофер Пламмер. Последние дни он провел в своем доме в кругу семьи в Коннектикуте.

Пламмера воспитывала мать (об отце он ничего не помнил), она сделала все, чтобы дать сыну достойное будущие. Получив хорошее музыкальное образование, Кристофер планировал стать популярным музыкантом, но вскоре будущий актер начать участвовать в школьных театральных постановках и уже не мог представить для себя другой судьбы.

Пламмер начал актерскую карьеру в театре в 1950-х годах, а прославился благодаря игре в мюзикле «Звуки музыки», в котором упорно отказывался участвовать, но режиссеру Роберту Уайзу его удалось убедить. Мюзикл вышел на экраны в 1965 году, тогда он удостоился пяти премий «Оскар».

Канадский актер за всю жизнь сыграл более чем 100 ролей в кино, первую — в 1958 году в картине «Очарованная сценой», тогда ему было 25 лет. Но сам актер признавался, что именно к театру он питал особую страсть.

Премии «Оскар» Кристофер Пламмер удостоился в возрасте 82 лет — в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Начинающие» 2012 года. Он по сей день является самым старейшим актером, получившим «Оскар».

Даже в преклонном возрасте актер продолжал работу. Последние из них — триллеры «Помнить» 2015 года, «Все деньги мира» 2017 года, детектив «Достать ножи» 2019 года.

ФАН вспомнит топ-5 культовых фильмов с участием Кристофера Пламмера.

Игры Разума

Сюжет оскароносного фильма 2001 года о молодом ученом-математике. В фильме прослеживается его жизнь на протяжении 50 лет, ученый одержим новыми идеями, исписывает окна и стены квартиры, перестает выходить на улицу. Главный герой теряет контакт с реальностью, его разум сеет плоды больных домыслов. Вскоре ему ставят диагноз «шизофрения». Кристофер Пламмер сыграл роль доктора Роузена, который как раз пытался вылечить гения.

Девушка с татуировкой дракона

Детективный триллер 2011 года о журналисте Микаэле Блумквисте, которого отстранили от работы за то, что он оклеветал миллиардера. После инцидента с ним связывается другой миллиардер Хенрик Вангер (Кристофер Пламмер) и предлагает журналисту подработку. Вангер хочет, чтобы Блумквист записал его биографию и просит журналиста разыскать его давно пропавшую племянницу Харриет. Неохотно, но репортер соглашается, после чего переезжает к миллиардеру на остров.

Свой человек

Фильм 1999 года основан на реальных событиях 90-х годов. Джеффри Уайгэнда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярного телешоу, узнает об этом и убеждает Уайгэнда выступить с разоблачительным интервью по телевидению. Он соглашается и в эфире ведущему Майклу Вэлесу (Кристофер Пламмер) рассказывает об этом. Директорам табачной продукции не нравится такой шаг бывшего коллеги и они принимают самые суровые меры, чтобы эта информация не распространилась.

Ватерлоо

Фильм российского режиссера Сергея Бондарчука вышел в 1969 году. Картина — историческое воссоздание легендарной битвы 18 июня 1815 года британских войск герцога Веллингтона (Кристофер Пламмер) и французских войск Наполеона Бонапарта. После последней победы над пруссами уверенный в себе Наполеон направляется к Ватерлоо, где должна была произойти битва с англичанами. В итоге битва оказалось бессмысленной — потерпевшие поражение французы потеряли более 30 тысяч солдат.

Человек в кресле

Пожилой актер Флеш (Кристофер Пламмер) уже завершил славные актерские годы и заливает в себя алкоголь в надежде хотя бы еще раз сняться в кино. Однажды он встречает мечтателя Кэмерона Кинкейда, который планирует участвовать в студенческом конкурсе и побороться за главный приз — обучение в киношколе. Флеш вызывается помочь юноше, чтобы вновь окунуться в съемочный процесс.