«Воспримите это как праздник»: психолог дала советы женщинам, пережившим развод

Первые дни после развода — самые болезненные, особенно если инициатором выступил бывший супруг. Порой некоторые женщины сильно замыкаются в себе, в итоге их самооценка падает, они загоняют себя в тупик, из которого иногда невозможно выйти без помощи специалиста.

Корреспондент ФАН взял несколько советов у психолога Марианны Абравитовой для женщин, которые столкнулись с разводом.

«Когда женщину предает муж, у нее может начаться очень тяжелый кризис, который иногда совпадает с климаксом. Когда развод у женщины происходит в зрелом возрасте, она чувствует, что от нее, как от ненужной вещи, избавились», — рассказала собеседница ФАН.

Психолог советует поработать таким женщинам с психологом, чтобы найти опору в себе, понять свою ценность. Не зацикливаться на том, что ты никому не нужна, и посмотреть какой интересный мир вокруг, как много разных людей.

«Те женщины, которые пользуются этими советами, после пятидесяти лет открывают для себя лучший мир. Поскольку до этого они жили замкнуто — семья, дети, домашние заботы. Хотя есть процент женщин, которые ушли в себя — их судьбы заканчиваются очень плохо, в основном онкологией. Эти бесконечные страдания могут пустить корни в теле, и люди сгорают быстро», — подчеркнула Марианна Абравитова.

Она рассказала, что есть женщины, которые сами хотят освободиться от мужчины. В таком случае развод воспринимается как освобождение. Психолог предложила праздновать развод — как когда-то праздновали свадьбу.

«Я посоветовала бы каждый развод воспринять как некий рубеж, переход в новое состояние. Когда ты не занимаешься самоограничением и не считаешь себя брошенкой, приходит осознание того, что жизнь на этом не заканчивается», — добавила собеседница Федерального агентства новостей.

Марианна Абравитова резюмировала тем, что развод — это событие, равное свадьбе, и умный человек использует эту возможность в пользу себя.