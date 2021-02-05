Украинский перевозчик опубликовал карту с российским Крымом

Киев, 5 февраля. Карта с присоединенным к России Крымом появилась на сайте государственного ж/д перевозчика Украины «Укрзализныця». Об этом сообщил киевский журналист Александр Рудоманов.

Журналист сообщил, что карта уже подверглась изменениям. Ранее он возмутился, что полуостров был отмечен на портале перевозчика как часть Южного федерального округа.

«Укрзализныця», у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально?», — написал журналист в Facebook.

Крым вновь стал частью РФ по итогам референдума, на котором свыше 95% жителей полуострова проголосовали за это решение. В Москве неоднократно подчеркивали, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Федеральное агентство новостей сообщало о готовности Крыма оказать поддержку Украине в вопросе электроснабжения.