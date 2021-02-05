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Создатель имитации взрывчатых веществ подал иск против кинологического центра МВД РФ

Создатель имитации взрывчатых веществ подал иск против кинологического центра МВД РФ

Производственная компания «Реквизит» обратилась в арбитражный суд с иском к ФКУ «Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел РФ». Это первый иск к центру с момента его существования с 2012 года. Претензия общества состоит в том, что Кинологический центр не стал заключать контракт с выигравшей торги компанией на поставку имитаторов взрывчатых веществ, а выбрал компанию, которая не специализируется на выпуске подобной продукции.

Тендер на поставку «Кинологических тест-тренингов» был объявлен еще в июле 2020 года. В результате торгов выиграла компания ООО «Производственная компания «Реквизит», так как эти тест-тренинги на запахи взрывчатых веществ изобрели именно в этой компании и имеют патент на 20 лет в России. Однако в последний момент Кинологический центр вычеркнул победителя, а контракт был передан АО «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации», который изначально проходил под грифом «не соответствует положенности», то есть не специализируется на изготовлении данного товара. 

«Причин никто объяснять не стал. С нами просто не заключили контракт», — объяснил источник в компании.

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