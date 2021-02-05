Навальный устроил мерзкое шоу на суде по клевете на ветерана Артеменко

Алексей Навальный устроил в Бабушкинском суде очередное шоу. На этот раз он предстал перед правосудием по оскорблению ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Минувшим летом Навальный назвал Артеменко холуем и предателем за участие в ролике, в котором ветеран призывал россиян голосовать на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил поведение Навального и обнаружил в его словах и действиях новые составы преступления.

Навальный умудрился устроить из суда по оскорблению ветерана Игната Артеменко мерзкое шоу. Он умудрился обвинить Маргариту Симоньян в том, что она вместе с RT придумала дело об оскорблении Артеменко, а родственников ветерана обвинил в том, что они им торгуют. Надо сказать, что Симоньян мгновенно дала поручение своему коллективу готовить с юристами иск о клевете. То же самое намерен делать и внук ветерана Игорь Колесников. Стоит напомнить, что по нынешнему делу Навальному грозит только штраф либо обязательные работы, но за это время законодательство изменилось, теперь за клевету можно получить до двух лет лишения свободы. Да и статью про неуважение к суду забывать не стоит. Эта статья прекрасно описывает сегодняшнее поведение Навального. Биткоины в немалых количествах в день уточнения приговора по «Ив Роше» прилетели, видимо, ему теперь приходится своим «артистизмом» их отрабатывать. Рассмотрение дела перенесли еще на одну неделю, но досматривать его совершенно не хочется.

Не исключено, что к своим 2,8 года тюрьмы скандальный блогер в ближайшее время добавит еще пару-тройку лет по искам RT и родственников Артеменко. Но на подходе и другие уголовные дела, где Навальному грозят уже куда более внушительные сроки. Своим поведением в суде он лишний раз показывает, что ему ни победа нашей страны в Великой Отечественной войне не нужна, ни любые другие достижения России. Навальный, разумеется, морщится и при упоминании российского Крыма, как выяснилось, это неспроста. Корреспонденты BBC наведались в места, где Навальный вырос, и оказалось, что детство свое он провел на Украине, более того, мальчика Алешу там даже очень неплохо помнят местные жители. Об этом в своем телеграм-канале поведала телеведущая Ольга Скабеева. Неудивительно, что у чатах штабов Навального часто проскакивают «дирижеры» из Незалежной, которые подсказывают россиянам, что неплохо было бы потребовать вернуть Крым Украине наряду с другими требованиями. Да вот беда, в обновленной Конституции РФ теперь за подобные призывы ответственность предусмотрена. Активизировались украинские граждане как раз в пиковые моменты незаконных массовых акций 23 и 31 января. Один из таких «защитников» Навального умудрился мне в личку написать с номера, начинающегося на +38 (код Украины), отписал мне целую тираду с использованием ненормативной лексики. Вместо ответного хамства я ответил адекватно, мой «противник» сразу поник, хамского запала хватило ненадолго.

Отборное хамство Навального стало ролевой моделью для его сторонников. Стоит ли удивляться, что внуку Игната Артеменко в режиме онлайн начали присылать угрозы неадекватные личности. Об этом он рассказал в рамках заседания суда. Культ пропаганды насилия и угроз недавно на себе испытал и Семен Слепаков, который резко пересмотрел свое отношение к «Прекрасной России будущего». А сколько таких прозревших нас еще ждет впереди. Кому-то прозревать придется через уголовные дела, а кому повезет больше — сам сумеет вовремя понять, под какие знамена он попал.