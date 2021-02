Байден отменяет указы Трампа, однако мигрантов из Гондураса не пустят в США

Президент США Джо Байден подписал три указа, касающихся приема иммигрантов и беженцев. Соединенные Штаты примут больше мигрантов, перестанут разлучать детей с родителями, а ситуацию на границе возьмет под личный контроль новый министр внутренней безопасности. Об изменении американской политики сообщает новостное агентство CNBC.

President Joe Biden began the process of rolling back some of former President Donald Trump's most controversial immigration policies, signing three executive orders, including one aimed at reuniting migrant children separated from their families https://t.co/Ly2iOaCMf9 pic.twitter.com/VZTfkhJV1h

Однако ничего не изменится для каравана мигрантов, который в январе вышел из Гондураса, чтобы успеть к границе США к инаугурации Байдена. Американские чиновники дали понять, что «пока что» приезжать в Штаты мигрантам не надо — а положительные изменения придут позже. Сейчас караван рассеян полицией Гватемалы и Мексики.

Первым указом президент США поручил рабочей группе вернуть к родителям несколько сотен детей, которые содержатся в центрах приема беженцев в Техасе.

Вторым указом американский лидер назначил главой рабочей группы главу Департамента внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

В третьем указе Байден допустил въезд в США для 125 тысяч беженцев ежегодно. Дональд Трамп, прежде чем покинуть Белый дом, Дональд Трамп утвердил на 2021 год квоту в 15 тысяч.

BBC утверждает, что президент США также оглашенный им ранее план о выдаче американского гражданства 11 млн мигрантов. Байден также намерен обсудить меры поддержки и защиты беженцев из числа представителей ЛГБТ-сообществ. 21 января новый американский президент остановил депортацию нелегальных мигрантов на 100 дней.

Бывший президент США Дональд Трамп проводил полностью противоположную иммиграционную политику.

Еще во время предвыборной кампании Трамп продвигал план строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, по указу Трампа американское Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE) проводило рейды в городах США с целью поиска нелегальных мигрантов.

С 2017 года американские власти приступили к широкой практике разлучения семей на границе, в результате чего только за первые два года администрации Трампа в центры временного содержания были сосланы более 5500 детей-мигрантов, разлученных с родителями.

Правозащитники неоднократно заявляли об ужасных условиях содержания в центрах приема для беженцев — сотни детей, разлученных с родителями, содержались без доступа к чистой одежде, воде и средствам личной гигиены, что привело к гибели нескольких из них. Положение в лагерях для взрослых мигрантов было не лучше.

Администрация Байдена также винит Дональда Трампа в разрушении инфраструктуры для контроля миграционных потоков. По данным Пенсильванского центра Байдена, примерно треть отделений по переселению по всей стране были закрыты или приостановили свою деятельность по состоянию на апрель 2019 года.

Несмотря на громкие предвыборные обещания, администрация Джо Байдена осталась равнодушной к судьбам гондурасских беженцев, которые пытаются попасть в США уже в ближайшее время.

16 января группа из 9000 мигрантов боем взяла границу с Гватемалой и двинулась в направлении Мексики, однако по личному указу президента Гватемалы правоохранительные органы несколько раз применили силу, чтобы остановить караван. Спустя неделю большая часть нелегалов была депортирована на родину, однако небольшим группам гондурасцев удалось прорваться к границе с Мексикой. Власти США и Мексики призвали страны Центральной Америки жестко препятствовать продвижению мигрантов во время пандемии, не обратив внимания на необоснованное применение силы полицией и армией Гватемалы.

.@edokeefe asks what Biden admin. message is to Latin Americans who see changes to Trump immigration policies and want to come to U.S.



Psaki: "It remains at dangerous trip. This is not the time to come to the United States." She says more time is needed for a humane process pic.twitter.com/nbrk3RSD0D