ИП дочери Алексея Баталова ликвидирован

Москва, 5 февраля. ИП Марии Баталовой был ликвидирован как недействующий. Женщина зарегистрировала его для того, чтобы сдавать недвижимость, которая ей досталась в наследство от отца. Но в последние годы отчеты о деятельности перестали поступать. В 2019 году ИП исключен из реестра малого и среднего предпринимательства, а в начале 2021 года юридическое лицо ликвидировано.

По данным источника Федерального агентства новостей, доход от сдачи жилплощади был не основным источником прибыли женщины. В месяц она получает порядка 250 тысяч рублей. Порядка 90 тысяч получает как инвалид и член союза писателей и кинематографистов. Остальные деньги — наследие отца, за упоминание его имени и показ фильмов. По данным источника, разговоры о бедности Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко сильно преувеличены. Гитана Аркадьевна к своим пенсионным действительно получала деньги от Никиты Михалкова. Ежемесячно Леонтенко перечисляли по 15 тысяч рублей от Союза кинематографистов и 20 тысяч — лично от режиссера. Кроме того, у Леонтенко счет в Германии и недвижимость на 100 миллионов рублей.

Напомним, ранее пресс-служба Никиты Михалкова заявила о том, что режиссер больше не будет спонсировать семью великого актера. Причина — перечисленные им ранее деньги в размере 820 тысяч рублей отсутствуют на счету семьи. Павел Астахов подтвердил заявление пресс-службы, заявив, что на все переводы есть платежные документы.

Ранее адвокат сообщил о «живущих на гроши» вдове и дочери Алексея Баталова.