Макрон вновь шантажирует Бразилию, чтобы защитить Амазонию

Париж, 5 февраля. Правительство Франции требует, чтобы Бразилия пересмотрела экологическую политику, если хочет заключить торговое соглашение ЕС-Меркосур. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

Франция направила во все страны Евросоюза план обеспечения гарантий соблюдения Бразилией и остальными странами Меркосур соглашений в сфере защиты окружающей среды.

#UE #Mercosur. "Franck Riester, ministro de Comercio Exterior de Emmanuel Macron, sostuvo que la administración “espera garantías tangibles y objetivas” de los países del bloque sudamericano “sobre las normas medioambientales y sanitarias”.https://t.co/Wr4V6JRygi — crimtrans (@ocotsalamanca) February 4, 2021

Согласно тексту документа, если Бразилия хочет завершить переговоры по подписанию торгового соглашению между ЕС и Меркосур, страна должна разработать новую экологическую политику. Основные условия Франции: отказ от горнодобывающих проектов, увеличение финансирования для решения проблемы обезлесения лесов Амазонии, а также соблюдение прав индейцев.

Париж требует, чтобы власти Бразилии обеспечили организации необходимыми ресурсами для защиты окружающей среды и коренных народов, а также гарантировали запрет на выращивание сои и сахарного тростника в бразильской части Амазонии.

Когда вопросы защиты окружающей среды будут решены, страны ЕС и Меркосур смогут начать процесс ратификации торгового соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет подписывать соглашение с его нынешними условиями.

«Мы ожидаем получить ощутимые гарантии от стран Меркосур о соблюдении экологических и санитарных стандартов», — заявил министр по делам внешней торговли Франции Франк Ристер.

Ристер отметил, что обязательства, принятые Бразилией в декабре 2020 года, в отношении сокращения выбросов парниковых газов, не были достаточно амбициозными».

«Если Бразилия поменяет свою позицию на Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2021 года, это станет серьезным шагом в правильном направлении», — отметил министр.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Меркосур было подписано в 2019 году. Однако, в том же году переговоры зашли в тупик. Поводом стала экологическая политика и нарушение прав жителей Амазонии со стороны бразильских властей. Французские власти хотят удостовериться, что соглашение не приведет к ускорению обезлесения в странах Меркосур.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Макрон и другие европейские критики давят на Бразилию по причинам, не имеющим отношения к экологии: некоторые политики в Европе стремятся ввести протекционистское законодательство и не пустить на европейский рынок бразильскую агропродукцию. При этом с Амазонией, по мнению президента, все в порядке и принимаемых для защиты тропических лесов, вполне хватает.