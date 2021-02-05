Американский генерал Каволи потребовал усилить огневую мощь США в Европе

Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Каволи заявил о катастрофической нехватке многоточечной оперативной группы на европейском направлении. По его словам, США собираются развернуть группу в Европе уже много лет, но пока безрезультатно.

Мультиточечная группа обеспечивает связь между разрозненными коммуникационными и информационными сетями и предоставляет данные центральной структуре.

Каволи отметил, что США уже несколько лет пытаются превратить свою концепцию многоточечного ведения боевых действий в доктрину. Эта концепция касается конкуренции великих держав и потенциального конфликта с почти равными противниками в воздухе, на суше, на море, в космосе и киберпространстве.

Вашингтон создал одну многоточечную оперативную группу, которая размещается на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Кроме того, планируется создание второй группы в Тихоокеанском регионе в 2021 году.

«Многоточечная целевая группа может обеспечить возможности, интеграцию и экспертизу, которые будут крайне важны для обновления стратегии на европейском континенте. И мы сможем распространить этот опыт на Африканский континент, когда получим такие возможности», — сказал Каволи.

Каволи также выступил за необходимость увеличения огневой мощи и способности в Европе.

«Мы также взволнованы предложениями о так называемом «Командовании огневой мощью», которое будет разрабатывать и курировать цели во время конкурентной фазы, а затем выполнять во время потенциального конфликта», — сказал он.

По мнению Каволи, создание Командования огневой мощью в Европе позволит США отодвинуть тактику ближнего боя и чуть дольше использовать тактику дальнего боя, чтобы получить преимущество.