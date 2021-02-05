Политолог Погребинский рассказал о влиянии США на политику Зеленского

Киев, 5 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский начал бороться с российским влиянием в стране по приказу американских кураторов. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Погребинский.

Власти Украины ввели санкции в отношении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Из-за этого с телевидения пропали его телеканалы «112», NewsOne и ZIK. Подобная тенденция может быть обусловлена укреплением позиций партии на Украине.

Погребинский считает, что Зеленский давно хотел прикрыть эти ресурсы, однако никак не мог решиться.

«А когда ему из американского посольства сказали: а что ты колеблешься, мы тебя поддержим — давай, вперед! И тогда Зеленский дал команду», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Зеленский зачищает информационное поле Украины.