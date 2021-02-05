Актеры дубляжа раскритиковали озвучивающих кино блогеров

Москва, 5 февраля. Профессиональные актеры озвучивания в разговоре с ФАН раскритиковали блогеров Карена Арутюнова, Анису Муртаеву и Альберта Ибрагимова, ставших популярными после вирусного ролика, в котором они пародировали голос навигатора.

По мнению профессионалов, видеоблогеры не заслуживают такого внимания общества. В частности, актер озвучки Всеволод Кузнецов считает, что приглашение блогеров на озвучивание фильмов, сериалов и видеоигр не обещает полный коммерческий успех.

«То, что участие блогеров привлечет зрителей, продажи повысятся, — это чье-то ложное коммерческое убеждение, — сказал Кузнецов ФАН. — Но проверить его невозможно, к сожалению».

Собеседник ФАН также считает, что озвучивание нужно оставлять профессионалам, а не привлекать к этому дилетантов.

«Никто же не привлекает блогеров сверлить зубы, чтобы стоматологическая больница стала более популярной! Либо оперировать сердца, чтобы все шли в отделение кардиологии, — привел красноречивый пример Кузнецов. — Тут уже понятия размыты: всем кажется, что они разбираются в футболе и дубляже. Я отношусь плохо, если сделано непрофессионально».

Его коллега Петр Гланц в беседе с ФАН выразил иное мнение.

«Блогеров используют в качестве актеров озвучки для рекламы продукта. До недавнего времени привлекали и других звезд в качестве актеров озвучки, поэтому где-то в определенных ролях и ситуациях это уместно, — отметил Гланц. — В любом случае, это решает заказчик. Если заказчик хочет себе дополнительную рекламу, хочет больше заработать, то он привлекает больше звезд».

Это решение заказчика, а не режиссера дубляжа, добавил Гланц, поэтому он не видит в этом проблемы. Если все сделано качественно, то людей это радует, подчеркнул собеседник ФАН.

«Когда я участвовал в озвучке мультфильма «Полный расколбас», там тоже к озвучиванию привлекались Макс +100500 и Евгений BadComedian, — вспомнил Гланц. — Им подобрали правильные роли, Макса вообще не узнали. Получилось очень гармонично».

У людей вызывает раздражение продукт, сделанный топорно, пояснил Гланц, отметив, что все должно быть гармонично.