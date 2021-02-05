Участники переговоров по Ливии выбрали состав переходного Президентского совета

Женева, 5 февраля. Мухаммад Юнис аль-Манфи победил в голосовании на должность председателя Президентского совета Ливии. Предприниматель Абд аль-Хамид Дабиба займет должность премьер-министра североафриканского государства. Это следует из итогов голосования по спискам в последний день Форума политического диалога по Ливии (ЛФПД) в столице Швейцарии.

Членами Президентского совета также станут Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни. Список с их именами набрал 39 из 73 голосов участников ЛФПД.

#عاجل | محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 5, 2021

За группу кандидатов, среди которых были председатель Палаты представителей Агила Салех и министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, проголосовали 34 члена мероприятия, в результате чего они проиграли.

Процесс голосования

В первом туре второго этапа выборов участвовали четыре группы претендентов. По итогам голосования две из них были отсеяны.

Во втором туре участвовали оставшиеся два списка под номерами 3 и 4.

Список №3:

Мухаммад Юнис аль-Манфи — дипломат (экс-кандидат Востока на пост председателя ПС);

Абдалла Хусейн аль-Лафи — член Палаты представителей (Триполи);

Муса аль-Куни — в 2016 году назначен вице-председателем Президентского совета в качестве представителя Юга. Спустя год ушел в отставку по собственному желанию, объяснив это «невозможностью удовлетворить ожидания ливийцев» (экс-кандидат Юга в члены ПС);

Абд аль-Хамид Дабиба — бизнесмен из Мисураты, имеет тесные связи с запрещенной в России группировкой «Братья-мусульмане»1 (экс-кандидат на должность премьер-министра).

Список №4:

Агила Салех — председатель Палаты представителей;

Усама Джувейли — командующий Западным военным округом Минобороны ПНС;

Абдельмаджид Сейф ан-Наср — посол Ливии в Марокко, член племени Ауляд Сулейман;

Фатхи Башага — министр внутренних дел ПНС.

Накануне голосования

Незадолго до старта выборов исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс обратилась с речью к участникам Форума политического диалога. По ее словам, перед голосованием все кандидаты пообещали провести национальные выборы 24 декабря 2021 года.

#عاجل | ويليامز: مرشحو السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 5, 2021

Также все бывшие претенденты в Президентский совет и на пост премьера подтвердили намерение соблюдать дорожную карту и придерживаться женевский соглашений.

Стефани Уильямс подчеркнула, что все участники ЛФПД должны принять результаты голосования, какими бы они ни были.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что думают ливийцы о политических переговорах под эгидой ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.