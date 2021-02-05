Звезда «Кухни» актер Александр Лырчиков проиграл «Таганке» суд

51-летний заслуженный артист Александр Лырчиков, обращавшийся в суд на Московский театр на Таганке, проиграл и в суде первой инстанции, и апелляционном. Актер был возмущен своим положением в театре, так как в последнее время фактически остался без сцены, хотя ранее был одним из ведущих специалистов. По мнению Лырчикова, театр не только должен прекратить дискриминацию, но и выплатить ему за моральный вред 100 тысяч рублей.

«Лырчиков обратился в суд к ГБУК города Москвы «Московский театр на Таганке» с иском уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, просил признать незаконным отстранение его от работы с 4 марта 2016 года, обязать предоставить работу, обусловленную трудовым договором, взыскать с ответчика недополученную премию в размере, установленном положением об оплате труда, недополученную 1/3 от средней заработной платы с 01.07.2019 года по дату вынесения решения судом, взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., — ссылался в обосновании заявленных требований на то, что с 1994 года осуществляет трудовую деятельность у ответчика в должности артиста — ведущего мастера сцены, однако работодатель не обеспечивает его работой, обусловленной трудовым договором, и незаконно отстраняет от участия в репетициях и спектаклях и, кроме того, выплачивает ему лишь 2/3 от суммы ежемесячного оклада с 1 июля 2019 в связи с изданием приказа №124 от 20.06.2019, что свидетельствует о допущенной в отношении него дискриминации и нарушает его права», — говорится в документах дела.

Как стало известно ФАН, Лырчиков был отстранен после ссоры с другим актером — Романом Стабуровым. Актеры оказались по разные стороны баррикад, когда в театре на Таганке сменилось руководство. Дело даже доходило до драк. Однако и суд первой инстанции (Дорогомиловский), и Мосгорсуд не увидели в действиях руководства театра дискриминации и отказали в иске Лырчикову.

Александр Лырчиков играл в театре на Таганке с 1992 года, был учеником Юрия Любимова. В театре играл Молчалина в «Горе от ума», Ленского в «Онегине», Тонино и Дзанетто в «Венецианских близнецах». Снимался в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Пятницкий», «Доктор Тырса», в фильме «Кухня. Война за отель» и многих других.