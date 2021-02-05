Российской актрисе Тархановой запретили въезжать на территорию Украины

Киев, 5 февраля. Киев запретил российской актрисе Глафире Тархановой въезжать на территорию Украины из-за Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Согласно полученной информации, причиной запрета стало «незаконное посещение» территории Крыма. В сообщении ведомства сказано, что актриса попала на полуостров с нарушением установленного порядка въезда и выезда. Кроме того, она принимала участие в съемках фильма «Непотопляемая», где исполняла главную роль.

Госпогранслужба ограничила въезд Тархановой на три года. Сама актриса не комментировала решение украинских властей.

Федеральное агентство новостей сообщало, что крымский парламентарий Юрий Гемпель заявил о готовности Крыма помочь с поставкой электроэнергии на Украину.