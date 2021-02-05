Как не занести коронавирус во вновь открывшиеся вузы: советы студентам и педагогам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому студенты российских вузов могут вернуться к обучению оффлайн. Важное условие — на парах все должны находиться в масках, перед занятием каждому будут измерять температуру.

Корреспондент ФАН поговорил с врачом-терапевтом, членом Союза педиатров России Ириной Добрецовой, она дала несколько советов по профилактике распространения коронавирусной инфекции в стенах учебного заведения.

Как отмечает терапевт, студенты и педагоги должны внимательно относиться к своему здоровью. Если у вас плохое самочувствие с утра, обязательно нужно измерить температуру. Если она выше нормы, есть недомогание, то лучше обратиться к врачу, а не рисковать собой и здоровьем окружающих.

«Когда мы передвигаемся в местах массового скопления, обязательно на вас должна быть маска. Хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что если одноразовая маска была 10 раз использована, то она уже не защищает, а еще больше вам вредит. Не более двух часов маски полноценно служат вам», — рассказала врач-терапевт.

Также Ирина Добрецова советует следить за своим рационом: в нем должны присутствовать овощи и фрукты. Не нужно употреблять энергетики, которые так любят студенты, это негативно влияет на иммунитет.

«Самую большую дозу витаминов вы можете получить только из питания. Для того, чтобы вырабатывались гормоны, которые восстанавливают ваш иммунитет, нужен белок. У всех сейчас хандра и плохое настроение. Доказано, что если съедать в день три разных фрукта, то уменьшается риск появления хандры», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Врач подчеркнула, что распорядок дня тоже очень важен. Чтобы минимизировать риск заболевания, нужно вовремя ложиться спать — все гормоны, которые защищают человека от болезней, вырабатываются именно во время сна (а именно с 21:00 до 02:00), отмечает Добрецова. Если в это время вы не спите, то есть риски болеть чаще.