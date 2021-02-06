Дмитрий Пучков об Александре Невзорове: Таких не берут в диверсанты

Окажись журналист Александр Невзоров участником боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, он не мог бы повторить подвига члена диверсионно-разведывательной группы Зои Космодемьянской и быстро перебежал бы на сторону врага. Таким мнением в беседе с ФАН поделился писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседник прокомментировал слова Александра Невзорова в одной из радиопрограмм. В ней журналист, говоря о недавно вышедшем художественном фильме «Зоя», охарактеризовал подвиг Зои Космодемьянской следующим образом: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

«Я бы порекомендовал Александру Невзорову обратиться для начала к психологу, а потом, наверное, и к психиатру. Я не специалист, но мне кажется, ему нужна медицинская помощь. Возможно, принимать какие-нибудь лекарства для просветления или для успокоения», — сообщил писатель.

Дмитрий Пучков также поделился мнением на тему того, что российское военно-историческое общество направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить данные высказывания Александра Невзорова на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

«Это их право. У нас свободная страна», — отметил блогер.

В завершение публицист задумался, смог бы сам Невзоров быть бойцом диверсионно-разведывательной группы.

«Думаю, что нет. Александр Глебович публично сообщает, что он продажный журналист. Кто платит деньги, на того он и работает. Я думаю, что он быстро перебежал бы туда, где заплатят. Ему любая идея чужда. У него одна цель — деньги», — подытожил переводчик.

Напомним, Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Ранее Дмитрий Пучков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил цель создания нового британского фильма о Чернобыле.