Актер Иван Николаев рассказал о фильме «Дважды два», снятом на смартфон

Накануне, 4 февраля, состоялась премьера фильма режиссера Виталия Манюкова «Дважды два». Новая мелодрама стала большим экспериментом для отечественного кинематографа, так как она полностью снята на смартфон. Актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме, Иван Николаев поделился с корреспондентом ФАН впечатлениями от съемок.

«Нет никакой разницы — ведется съемка на кинокамеру или телефон. Но хочу заметить, мы сняли полуторачасовой фильм всего за семь рабочих смен. Обычно за этот период снимается один эпизод сериала, а здесь полнометражное кино для большого экрана», — говорит Иван Николаев.

Для съемок режиссер картины выбрал смартфон марки Samsung Galaxy S20 Ultra. По его мнению, именно этот аппарат особо удобен в использовании. Фильм начали снимать в августе прошлого года в Москве.

Мелодрама «Дважды два» рассказывает о двух парах влюбленных, которые, обсуждая щепетильную тему, ссорятся. Все заканчивается попыткой спасти дружбу и сохранить отношения.

«Это простой фильм о сложных вещах. Я был на премьере, сам его видел. С точки зрения эксперимента мне он понравился. Он понравился и моим друзьям, знакомым, которые [его] видели», — рассказывает Николаев.

Актер также посоветовал зрителям при просмотре помнить об особых условиях съемок картины.

«Зритель должен понимать, что за семь рабочих смен нельзя снять полнометражное кино, это очень сложно. Естественно, это отражается на качестве. Конечно, там есть какие-то изъяны, подсветы, нарекания по фокусу. Нужно иметь в виду при просмотре, что, действительно, каждый кадр снят на телефон и за семь дней», — отмечает артист.

По мнению Ивана Николаева, кинематографический эксперимент, несмотря на незначительные недочеты, все же удался.

«Зная кухню кинематографа изнутри, думаю, мое мнение можно считать объективным. Это достаточно интересный эксперимент, мне не стыдно за это работу. Я рад, что участвовал в съемках. Я считаю, эксперимент удался», — подытожил артист.

Ранее режиссер фильма «Дважды два» Виталий Манюков рассказал, как ему удалось снять картину за неделю на смартфон.