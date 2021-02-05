Россияне смогут засудить соцсети и найти клеветника

В России вступил в силу опубликованный в конце декабря закон, позволяющий россиянам через суд взыскивать с социальных сетей Facebook, ВКонтакте, «Одноклассников» и других компенсацию морального вреда за отказ удалить порочащую их недостоверную информацию.

Теперь все социальные сети, где количество уникальных пользователей превышает пятьсот тысяч в сутки, обязаны указывать на своем сайте адрес электронной почты для получения сообщений. В случае обнаружения порочащей информации о себе каждый имеет право направить на такую почту требование информацию удалить. Если в течение трех суток порочащие сведения не удалены, пострадавший вправе обратиться в суд за восстановлением своего доброго имени и денежной компенсацией морального вреда.

Такие же права появились и у компаний, чья деловая репутация страдает от лживых сведений в Facebook и Google. С начала февраля потерпевшее юрлицо сначала может требовать удаления порочащих постов пользователей, а затем обратиться в суд за возмещением убытков от распространения ложных данных об их деятельности. Размер такой компенсации законом не ограничен.

Нововведения делают жизнь пользователей удобнее — для удаления ложной информации теперь требуется минимум времени, а для получения компенсаций не требуется долгого и нервного поиска виновника — теперь за все ответит соцсеть.

В пакете законов, вступивших в действие в феврале, появились также дополнения в Уголовный кодекс, определяющий уголовную ответственность за клевету в Интернете. Новация (в широком смысле) хороша тем, что теперь у правоохранительных органов появилась обязанность по заявлению гражданина возбуждать уголовное дело по факту клеветы и искать виновника. Этому корреспондирует право на проведение оперативно-разыскных мероприятий для такого поиска. Ранее законодательство о клевете держало руки правоохранителей связанными в большинстве случаев.

Россия — не единственная страна, где предусмотрено специальное наказание за распространение порочащих сведений в Сети. Реальное лишение свободы за клевету в Интернете предусмотрено во Франции и США.