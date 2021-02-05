Стас Барецкий предложил дать Трампу гражданство РФ и квартиру в Санкт-Петербурге

Москва, 5 февраля. Бывшему президенту США Дональду Трампу нужно предложить российское гражданство в ситуации, когда его блокируют в социальных сетях и пытаются вымарывать из кинофильмов. Об этом в интервью ФАН заявил российский музыкант и шоумен Стас Барецкий.

Так он отреагировал на новость о том, что руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило Трампа за то, что он решил добровольно выйти из организации. Барецкий полагает, что в текущих обстоятельствах экс-президента США следует пригласить в российское кино.

«Трампа, естественно, нужно подтягивать в наш кинематограф, с его-то возможностями, связями и бабками, — выразил уверенность собеседник ФАН. — Трамп — это отличный шоумен, а у нас в России их практически нет. Есть Дмитрий Нагиев один, но он уже немножко подсдулся, только в рекламе снимается. Трамп бы нам не помешал в этом смысле, потому что с его деньгами, возможностями и опытом он организовал бы какие-нибудь крутые шоу».

Барецкий предложил пойти дальше и дать Трампу гражданство России.

«Я считаю, что ему нужно предложить российское гражданство и где-нибудь квартиру дать, — заявил шоумен. — Не в Москве — там дорого очень. Надо в Санкт-Петербурге подарить. Я бы на месте питерских властей сделал реверанс в сторону Трампа, чтобы сделать город более веселым».

Шоумен уточнил, что может выступить с этой инициативой на официальном уровне.

«Я являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, зарегистрированного в Минюсте, и у меня в уставе есть строка о том, что я могу вносить в Госдуму от своего НКО какие-то предложения, — заметил Барецкий. — Вот, кстати, с этим предложением можно было бы обратиться в качестве подарка россиянам, потому что все загрустили. Трампа в Америке не любят, поэтому у него там особо перспектив нет».

Ранее Стас Барецкий признался в похищении актрисы Кристины Кузьминой для любовных утех в сауне.