Власти Дагестана намерены до конца года найти работу для 50 тысяч человек

Махачкала, 5 февраля. Власти Дагестана разработали комплекс мер, по которому планируют до конца года трудоустроить более 50 тысяч человек. На эти цели будет потрачено почти четыре миллиарда рублей, говорится в документе, утвержденном премьер-министром республики Абдулпатахом Амирхановым.

По данным правительства Дагестана, из-за действия в 2020 году ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, численность зарегистрированных безработных в республике увеличилась с 20 тысяч до 108 тысяч человек. За десять месяцев прошлого года число занятых граждан сократилось на 114 тысяч.

При этом в ушедшем году дагестанцы подали в центры занятости более 300 тысяч заявлений. Однако власти региона связывают значительный рост обращений с просьбой о постановке на учет не только с действием ограничений в сфере экономики, но и существенной долей граждан, занятых в теневом секторе.

«На 11 декабря 2020 года в органы службы занятости населения гражданами подано 331,7 тысячи заявлений о постановке на учет в качестве безработного. Рост численности официально зарегистрированных безработных связан также с увеличением обращаемости в органы службы занятости граждан, неформально занятых в теневом секторе экономики, для получения новых мер государственной поддержки — пособий по безработице в повышенном размере», — отмечается в документе.

В прошлом году по поручению президента России Владимира Путина минимальный размер пособия по безработице в стране был увеличен до 4,5 тысячи рублей. Кроме того, не имеющие работу родители получали доплату в три тысячи рублей на каждого ребенка, а для индивидуальных предпринимателей был установлен максимальный размер пособия по безработице.

Именно эти меры господдержки, по мнению правительства Дагестана, подтолкнули многих жителей республики к обращению в центры занятости. Пик подачи соответствующих заявлений пришелся на начало лета, к настоящему времени эта активность значительно снизилась.

«Максимальная обращаемость граждан в органы службы занятости пришлась на июнь и июль 2020 года, что связано с беспрецедентными мерами материальной поддержки безработных граждан, принятыми на федеральном уровне», — говорится в отчете.

Тем не менее, власти региона намерены до конца 2021 года восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года. Тогда количество занятых дагестанцев превышало 1,2 миллиона человек.

С этой целью правительством республики утвержден специальный комплекс мер. Предполагается, что мероприятия охватят более 140 тысяч граждан, треть из которых получат работу до конца текущего года.

«Мероприятия охватят 143,9 тысячи человек с трудоустройством 52,5 тысячи человек (в качестве наемного работника или самозанятого). Финансирование составит 3 миллиарда 960 миллионов рублей», — отмечается в распоряжении регионального правительства.

Комплекс мер предполагает создание сезонных и временных рабочих мест, организацию оплачиваемых общественных работ, содействие в трудоустройстве за пределами Дагестана, а также субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса, переобучение граждан.

«Реализация комплекса мер направлена на содействие полной, продуктивной занятости, в том числе путем повышения квалификации безработных, содействия их самозанятости, организации временных и общественных работ, реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости», — говорится в плане.

Правительство республики планирует зарегистрировать в налоговых органах не менее 20 тысяч человек, занятых в теневом секторе экономики. Кроме того, более 25 тысяч предпринимателей, по прогнозу властей, восстановят до конца года свой бизнес за счет собственных или кредитных ресурсов.

Ранее ФАН сообщал, что Минтруд Дагестана направил 68 миллионов рублей на сохранение рабочих мест в регионе в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что эта мера позволит отсрочить увольнение 2,8 тысячи работников предприятий республики.