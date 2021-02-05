Названы лидеры среди регионов РФ по строительству нового жилья в 2020 году

Разгоревшаяся в прошлом году пандемия стала неприятной неожиданностью для строительного сектора. Несмотря на то, что в 2020 году стройки временно приостанавливались, общегодовой показатель жилищного строительства в России упал лишь на 1,8% по сравнению с 2019 годом. Лидеры и аутсайдеры среди регионов России по строительству жилья — в материале ФАН.

По данным Росстата, в 2020 году в России было построено более 80,6 млн квадратных метров жилья и более 1,1 млн квартир.

Лидером по жилищному строительству в 2020 году стала Московская область — в регионе было построено 8,7 млн квадратных метров, что составило 10,8% от всего построенного жилья в стране. При этом в регионе ввели в эксплуатацию на 1,2% больше жилья, чем в 2019 году.

Второе место по количеству сданного жилья заняла Москва — 4,8 млн квадратных метров. На столицу пришлось 6,2% от всех новостроек в России, хотя темпы строительства в Москве упали на 3,8% по сравнению с предыдущим годом.

Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, где было построено 4,5 млн квадратных метров жилья — 5,6% от общего жилого строительства в стране.

На четвертой строчке оказался Санкт-Петербург. В 2020 году в Северной столице построили 3,4 млн квадратных метров, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Тем не менее доля Петербурга в жилищном строительстве в России за год составила 4,2%.

Пятое место досталось Тюменской области с 2,7 млн квадратных метров нового жилья, что на 5,3% больше показателей 2019 года. Чуть меньше жилья построили за год в Татарстане — 2,68 млн квадратных метров. Но и здесь темпы строительства увеличились за год на 0,2%.

Ростовская область заняла седьмое место по строительству жилья в 2020 году — 2,6 млн квадратных метров, что на 0,1% больше, чем в предыдущем году. Далее следует республика Башкортостан с 2,5 млн квадратных метров новой жилплощади. В этом регионе темпы строительства увеличились на 3,5%.

На девятой строчке оказалась Ленинградская область с 2,4 млн квадратных метров нового жилья, хотя в этом регионе темпы строительства сократились на 18,9%. Чуть меньше жилья было построено с Свердловской области — менее 2,4 млн квадратных метров.

Меньше всего нового жилья в 2020 году построили на Чукотке — 1,7 тысячи квадратных метров, хотя темпы строительства увеличились на 32,3%. В Магаданской области построили за год 9 тысяч квадратных метров жилья, что на 21,1% больше показателей 2019 года. В Еврейской АО за год возвели 14 тысяч квадратных метров жилья, что на 39,5% меньше прошлогодних результатов.