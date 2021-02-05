Рейтинг неодобрения Навального в России вырос

Последний опрос «Левады-центра» (НКО признано иностранным агентом) показал, что деятельность осужденного блогера Алексея Навального не одобряют более половины россиян в возрасте от 18 лет. Результаты исследования опубликованы в пятницу, 5 февраля.

Данный материал распространяет НКО-иноагент «Левада-центр».

Согласно данным опроса, по состоянию на январь 2021 года деятельность Алексея Навального не одобряют 56% респондентов. При этом по информации на сентябрь прошлого года, его работу критиковала половина опрошенных. Среди жителей РФ в возрасте от 18 до 24 лет о неодобрении заявили 43%, среди 25-39-летних — 49%. Еще 66% россиян старше 55 лет также негативно высказались о деятельности оппозиционера.

Также 51% респондентов с безразличием воспринял новость о возвращении Навального в Россию из Германии. При этом у 19% участников опроса в последнее время отношение к персоне оппозиционера ухудшилось.

Напомним, что ранее опрос на тему доверия к Навальному проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, опубликованному в конце ноября 2020 года, лишь 3% высказались о доверии к оппозиционеру и готовы поручить ему решение важных вопросов.

Вполне вероятно, что уровень доверия россиян к Навальному не растет, но и падает в связи с организацией его сторонниками серии незаконных акций протеста, которые привели к многочисленным задержаниям, арестам и денежным штрафам. Самому оппозиционеру Симоновский суд Москвы вынес обвинительный приговор, заменив условный срок на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. На рейтинги команды оппозиционера в будущем может повлиять заявление менеджера штабов Леонида Волкова, который 4 февраля сообщил о разгроме отделений ФБК (признан иноагентом) и отмене проведения митингов в ближайшие выходные.