«Укрэнерго» раскрыло объемы импортированной из России электроэнергии

Киев, 5 февраля. Энергетические компании Украины продолжили закупать электричество у России и Белоруссии. На сайте «Укрэнерго» подсчитаны суммарные объемы перетока иностранных ресурсов.

Главными поставщиками электричества для Украины остались Россия и Белоруссия. Суммарно государства предоставили Киеву 1150 МВт энергии. Часть этих ресурсов была запрошена украинскими службами в экстренном порядке — из-за аварии на Запорожской тепловой электростанции возрос риск веерных отключений света, два украинских города были обесточены.

Восстановить работу энергоблока удалось в четверг, 4 февраля. Несмотря на это поставки электричества из других государств продолжаются. Соответствующее решение принималось властями вопреки решению профильного комитета Верховной рады, который поддержал закон о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

Кризисная ситуация на Украине стала следствием неподконтрольной деятельности энергетических компаний. В преддверии заморозков они не стали закупать уголь, в итоге добившись дефицита ресурса в своих резервах.