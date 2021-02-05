Украина готовится к переходу на автоматический формат начисления пенсий

Киев, 5 февраля. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек на Украине. За документ проголосовали 265 депутатов.

Законопроект предусматривает введение упрощенного порядка доступа к информации о трудовом стаже граждан, что позволит начислять пенсии автоматически. Выплаты будут назначаться через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Кабинет министров Украины в июне 2020 года предложил изменения, которые позволят запустить в стране полноценную работу электронных книжек. Парламент начал рассмотрение законопроекта в осеннюю сессию.

По состоянию на июль 2020 года средняя пенсия на Украине составляет 3393 гривны, что по текущему курсу эквивалентно около 9206 рублям. Общая численность пенсионеров в стране превышает 11,241 млн человек. Власти Украины с 1 января 2021 года проиндексировали выплаты пенсионерам, однако, по мнению экономистов, повышение пенсий полностью нивелирует инфляция.