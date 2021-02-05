Актриса Нина Ургант находится под постоянным наблюдением врачей

Санкт-Петербург, 5 февраля. Актриса Нина Ургант находится под пристальным наблюдением врачей. В ноябре 2020 года стало известно, что российская актриса театра и кино страдает от болезни Паркинсона, которая, к сожалению, прогрессирует, и она вынуждена все время находиться в своей квартире.

Нина Николаевна сообщила корреспонденту ФАН, что за ней наблюдает врач. Также она рассказала, что при ухудшении самочувствия вызывает на дом скорую помощь. Звезда картины «Белорусский вокзал» перестала ходить.

«Простите, у меня сейчас доктор. Я очень плохо себя чувствую», — сообщила корреспонденту ФАН советская и российская актриса театра и кино.

Нина Ургант 4 сентября 2020 года отметила свой 91-й день рождения. А в ноябре в Сети появилась информация о том, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось вызвать врача. Как стало известно, сейчас ей стало хуже.

Этим же недугом страдал и советский артист эстрады Аркадий Райкин. Нина Ургант признавалась, что все началось с ее забывчивости и быстрой утомляемости. К сожалению, на сегодняшний день лекарства от этого заболевания еще не изобрели.