Росавиация предупредила россиян об опасности полетов в Южный Судан

Росавиация распространила документ ICAO (Международная организация гражданской авиации) среди российских авиакомпаний и для граждан РФ, собирающихся в Южный Судан. По данным ICAO, в международном аэропорту Джубы не работает диспетчерская служба и фактически отсутствует сообщение между землей и воздухом.

Российские авиакомпании фактически не делают прямых рейсов до Джубы, но делают совместные с такими партнерами, как Turkish Airlines и EgyptAir. Они, как и другие авиакомпании, неоднократно жаловались в ICAO на тот факт, что ниже высоты в 7000 метров в аэропорту отсутствует аэронавигационная информация. Персонал, обслуживающий аэропорт, — неквалифицированный. Оборудование либо полностью отсутствует, либо вышло из строя. На неоднократные требования международного органа исправить все недостатки, которые грозят безопасности полетов, пока никакой реакции не последовало.

Также Росавиация допустила 14 российских авиакомпаний к выполнению международных рейсов в 13 стран. Правда, с оговоркой, что начинать они могут только после того, как откроется официальное авиасообщение между странами в связи с падением угрозы распространения COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей на субсидирование авиакомпаний, выполняющих льготные рейсы с Дальнего Востока. Заявки на получение денег подали восемь авиакомпаний, но количество счастливчиков, прошедших отбор, будет известно позже. По данным источника в ведомстве, все восемь компаний субсидии точно не получат.