Почему женщине не стоит негативно высказываться о мужском достоинстве

Порой в пылу эмоций дамы нелестно высказываются о мужском достоинстве своего избранника. Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, чем чреваты оскорбления, касающиеся интимных подробностей партнера.

«Недопустимо в любую сторону высказываться по поводу интимных особенностей, потому что интимная сфера как для женщин, так и для мужчин наиболее болезненная», — говорит эксперт по отношениям.

По словам сексолога, для мужчины тема размера половых органов самая болезненная. Если в будущем не хочется столкнуться с психотравмой любимого человека, лучше воздержаться от подобных упреков.

«Пара может помириться, а человек все равно запомнит обиду, у него останется психотравма. Он даже бессознательно в дальнейшем может проявлять агрессию к женщине, а сам не будет помнить, почему это происходит. Психотравмы не проходят бесследно, они остаются надолго. Это касается интимной сферы, особенно секса», — отмечает специалист.

Залечить психотравму интимного характера, по мнению психолога, можно тем же способом, которым и она нанесена, — словами.

«Восторг и восхваление помогут залечить психотравму. Можно признать свою вину, рассказать партнеру, как он хорош в постели. Главное, чтобы это было правдой и говорилось искренне, в противном случае слова проблему не решат», — объясняет Денисов-Мельников.

Также эксперт считает, что проблему можно предотвратить, подбирая тщательно слова во время ссоры.

«Нам надо быть тактичнее по отношению друг к другу, одно и то же можно сказать разными способами. Прежде, чем что-то говорить, нужно задуматься, каким будет эффект. Каждое слово ведет к изменениям в поведении человека», — отмечает сексолог.

Особенно осторожными следует быть с людьми мнительными и тревожными. Чтобы забыть одно грубое слово, потребуется десять добрых взамен. И даже в этом случае неприятный осадок в душе партнера может остаться. Хотя есть случаи, когда мужчина не примет оскорбления в свой адрес близко к сердцу.

«Конечно, многое зависит от человека. Если он уверен в себе, имеет хорошую самооценку и до этого у него был только благоприятный опыт, он подумает, что с его обидчиком что-то не так, его не обидят слова. Но интимная сфера даже у самых брутальных мужиков все равно очень чувствительна», — уверяет эксперт.

Любые отношения — это работа обоих партнеров: чтобы сохранить любовь, важны забота и участие.

«Порой люди перестают заниматься сексом или делают это крайне редко, потому что накопилось много обид друг к другу. Если человека постоянно критиковать, он скорее замкнется, с чем многие и сталкиваются после недолгих лет семейной жизни», — заключил специалист в области отношений.

Неприятности интимного характера случаются и среди звезд. К примеру, актриса Агата Муцениеце не стесняется в Сети обсуждать отношения с бывшем мужем Павлов Прилучным, иногда переходя на пикантные подробности. Так, она недавно шутливо отозвалась о мужском достоинстве экс-супруга.