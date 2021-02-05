Дана Борисова объяснила происхождение своих голых фото, опубликованных Калашниковой

Светская львица Анна Калашникова рассказала о непростых взаимоотношениях с телеведущей Даной Борисовой и обвинила ее в якобы отправке своих интимные фото. Борисова рассказала ФАН подробности ссоры с Калашниковой и объяснила, откуда инстаблогер взяла ее обнаженные снимки.

В интервью «Алена, блин!» Калашникова обсудила давний конфликт с Борисовой. По словам девушки, та затаила на нее обиду из-за ревности к некому мужчине и в отместку присылает ей свои интимные фото. Кроме того, светская львица заявила, что не верит в реабилитацию телеведущей.

Комментируя обвинения в свой адрес, Борисова объяснила, почему Калашникова обозлилась на нее.

«У Анны Калашниковой давно ко мне теплые высокие чувства. Начались они с того, когда мы все были подопечными продюсера Тимы Брика, который подсадил меня на наркотики. Вчера было пять лет, как он умер от наркотиков. Когда я рассказала эту историю, Анна, которая тоже была его подопечной, восприняла это очень болезненно и со мной не общалась. Видимо, с тех пор у нее сплошной негатив ко мне», — считает Борисова.

По мнению ведущей, Калашникова не нашла ничего лучше, как обвинить ее в рассылке интимных фото. Борисова назвала причину скандального заявления Калашниковой.

«Посмотрите, сколько просмотров на моем интервью «Алене, блин» — 1,7 млн. У Насти Волочковой – 1 млн. Ко вчерашнему вечеру у Насти Калашниковой было 26 тысяч просмотров. Это был один из самых слабых гостей Алены. Это не только мое мнение — разочарованы все. Ане надо было хоть что-то сказать любой ценой, чтобы хоть какое-то внимание привлечь и были просмотры», — отметила ведущая.

Калашникова опубликовала снимок Борисовой с оголенной грудью, который ведущая якобы прислала своей знакомой. Знаменитость рассказала, что ей удалось идентифицировать снимок — он был сделан в ее старой квартире около шести лет назад. Тогда Борисова сделала операцию по увеличению груди, о пластике договорился ее погибший продюсер. Ведущая не исключила, что Калашникова смогла отыскать старое фото в Интернете.

«Я это восприняла с юмором и откомментировала — да, грешна, рассылала, но всю жизнь интересовалась исключительно мужчинами. Если кому и рассылала, то только им. И уж никак не этому чуду гороховому. У Анны это вызвало очень бурную реакцию. Мои подписчики отреагировали очень активно — юмор захлестнул, крайне смешные комментарии. У меня вчера было отличное настроение, я назвала это приколом дня», — призналась Борисова.

Борисова прокомментировала заявление Калашниковой о том, что звезды не поделили мужчину.

«Она рассказывает про своего миллионера, что у них будет свадьба в течение года. Все просто умирают от его неказистой внешности. Я выложила сторис: «Приятно, когда женщина любит не за внешность». А следующая сторис – меня уже несет — я поставила: «Ань, а у твоего миллионера есть друг такой же симпотный? Я бы познакомилась». Сейчас у меня активность в сторис в четыре раза выросла, все оставляют звезды свои комментарии, все смеются. Мне все это в удовольствие, но то, что Анна находится в глубочайшее депрессии, мне сообщили наши общие знакомые», — добавила Борисова.

Ранее Борисова рассказала, что отец ее дочери разорвал все связи с ребенком, даже заблокировав контакты.