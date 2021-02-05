Youtube заблокировал крупнейший консервативный канал Бразилии

Бразилиа, 5 февраля. Социальная сеть Youtube заблокировала два канала бразильского блогера Аллана дус Сантуса. Блогера обвинили в организации и финансировании антидемократической деятельности, сообщает издание UOL Noticias.

3 февраля администрация Youtube удалила каналы Terça Livre и Terça Livre Live бразильского блогера Аллана дус Сантуса, известного сторонника бразильского президента Жаира Болсонару. Решение о блокировке аккаунтов было принято по причине «нарушения условий использования» платформы.

Главная страница Terça Livre Tv уже получала предупреждение о нарушении правил сообщества, когда блогер создал вторую страницу, чтобы избежать периодических ограничений со стороны Youtube. Однако создание второго канала послужило причиной блокировки обеих страниц, так как, по правилам Youtube, использование других профилей с целью обойти правила сайта запрещено.

A censura das Big Techs avança a passos largos. Os dois canais do Terça Livre TV, um dos mais importantes veículos da mídia independente no Brasil, acabam de ser excluídos pelo YouTube. O BSM se solidariza com o Terça. Em breve mais informações. — Brasil Sem Medo (@JornalBSM) February 4, 2021

В письме с предупреждением администрация Youtube напомнила, что имеет право вводить ограничения в отношении любого контента, который будет сочтен противоречащим условиям сайта.

Обвинения в поддержке военной диктатуры

В отношении Аллана дус Сантуса в 2020 году было начато расследование из-за обвинений в организации деятельности, направленной на защиту военной диктатуры и подрыв устоев демократии. В сентябре издание Estadão опубликовало разговор блогера с подполковником Мауру Барбозой Сидом, в котором Аллан дус Сантус утверждал, что «вооруженные силы должны немедленно начать действовать».

Apuração faz parte do inquérito sobre financiamento a atos antidemocráticos. O blogueiro Allan dos Santos escreveu mensagem para o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid sugerindo a necessidade de uma intervenção militar: https://t.co/RTvkx05iPF #GloboNews — GloboNews (@GloboNews) September 20, 2020

Мауру Сид заявил полиции, что никогда не устанавливал контактов с Сантусом о «необходимости вмешательства вооруженных сил», отрицая, что поддерживает эту идею. Подполковник является одним из ближайших советников Болсонару.

Em depoimento prestado à PF, Mauro Cid ( tenente coronel) disse à PF que não se recordava de ‘ter conversas c Allan dos Santos sobre a intervenção das Forças Armadas’ mas admitiu que fazia o ‘leva e traz’ para o presidente Bolsonaro repassando mensagens de Allan

Caiu a casa pic.twitter.com/TeFTu1M2Uj — Sophia Rossi???????????????????????? @SF_Moro (@SophiaRossi10) February 4, 2021

В июле 2020 года страница блогера в Twitter была также заблокирована по приказу министра юстиции Алешандре Мораиса в связи с обвинениями в экстремизме. Мораис сообщил, что Сантус, наряду с другими лицами, занимались клеветой, распространением ложной информации, а также сотрудничали с криминальными группировками.

«Попытки подстрекательства к насилию предпринимались в закрытых группах в Whatsapp. Доступ к информации в этих группах крайне важен для расследования, особенно для определения масштаба деятельности этих лиц по распространению ложной информации», — заявил министр юстиции.

Mais uma FRAUDE de Allan dos Santos, o senhor das Fake News e fugitivo da justiça. Vamos denunciar! pic.twitter.com/DiR60wqWen — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) August 27, 2020

Несмотря на меры правительства, блогер продолжает использовать Twitter с дополнительной страницы. После начала расследований и объявления розыска федеральной полицией Аллан дус Сантус бежал из страны и в настоящее время находится в США.