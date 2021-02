Youtube заблокировал крупнейший консервативный канал Бразилии

Бразилиа, 5 февраля. Социальная сеть Youtube заблокировала два канала бразильского блогера Аллана дус Сантуса. Блогера обвинили в организации и финансировании антидемократической деятельности, сообщает издание UOL Noticias.

3 февраля администрация Youtube удалила каналы Terça Livre и Terça Livre Live бразильского блогера Аллана дус Сантуса, известного сторонника бразильского президента Жаира Болсонару. Решение о блокировке аккаунтов было принято по причине «нарушения условий использования» платформы.

Главная страница Terça Livre Tv уже получала предупреждение о нарушении правил сообщества, когда блогер создал вторую страницу, чтобы избежать периодических ограничений со стороны Youtube. Однако создание второго канала послужило причиной блокировки обеих страниц, так как, по правилам Youtube, использование других профилей с целью обойти правила сайта запрещено.

A censura das Big Techs avança a passos largos. Os dois canais do Terça Livre TV, um dos mais importantes veículos da mídia independente no Brasil, acabam de ser excluídos pelo YouTube. O BSM se solidariza com o Terça. Em breve mais informações.