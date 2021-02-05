Артиста Виталия Альшанского похоронят рядом с матерью

Москва, 5 февраля. Родственники скончавшегося артиста Виталия Альшанского приехали в Москву на похороны, которые пройдут в ближайшее время.

Стало известно, что актера Виталия Альшанского будут хоронить неподалеку от его матери. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщила подруга скончавшегося, актриса Элеонора Шашкова. Родственники актера уже прибыли в столицу, чтобы проститься с ним.

Некоторое время назад стало известно, что на 53-м году жизни умер актер Виталий Альшанский. Сотрудники полиции почувствовали из квартиры артиста трупный запах и вызвали работников МЧС, чтобы те вскрыли дверь, сообщил ФАН.