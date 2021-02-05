Томский онкоцентр оказывает выездную медицинскую помощь тяжелобольным

Томск, 5 февраля. Специальная бригада областного онкологического диспансера в усиленном режиме оказывает выездную медицинскую помощь пациентам, которые ограничены в передвижении. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Срочную квалифицированную медицинскую помощь онкобольным ежедневно оказывает бригада в составе врача-терапевта и врача кабинета противоболевой терапии. Специалисты назначают препараты для облегчения симптомов заболевания, а также обезболивающие, которые снимают хронический болевой синдром. Только с октября по декабрь 2020 года медики выезжали к пациентам на дом около 600 раз.

«Данный формат необходим, чтобы не оставлять без помощи ограниченных в передвижении тяжелобольных и оказывать им медицинские услуги вне стен стационара. Мы уже нескольких лет это практикуем», — рассказал корреспонденту ФАН и.о. главного врача ТООД Максим Грищенко.

Ранее ФАН сообщал, что более тысячи жителей Томской области в 2020 году воспользовались онлайн-сервисом «Проверь родинку». У семи жителей региона удалось выявить злокачественные новообразования.