Кто стоит за PR-спектаклем Алибасова

В начале января общественность всколыхнула новость о таинственной пропаже скандально известного продюсера Бари Алибасова. По словам его все еще законной супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, после примирения накануне Нового года и проведенных нескольких дней вместе в начале января муж пропал и с ним потеряна связь. Напомним, Алибасов и Шукшина развелись 24 декабря 2020 года, после чего актриса приняла решение сохранить брак и попросила своего адвоката подготовить соответствующие документы.

Позже стало известно, что продюсер снова загремел в наркологическое отделение одной из московских клиник. За несколько дней до этого PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что со здоровьем Бари Каримовича все сложно — его надо срочно спасать. После этого пиарщик артиста принял решение сложить полномочия. Теперь все гадают — это очередной виток PR-кампании или на самом деле жизнь продюсера такая непредсказуемая как в остросюжетном кино?

Действительно, с 2019 года наблюдается резкая медийная активизация продюсера Бари Алибасова. Удивительно, откуда такой интерес СМИ и ведущих телеканалов страны к уже пожилому продюсеру, чей самый главный проект — группа «На-на» — остался по большей части в 90-х. Именно с лета 2019 года в жизнь Алибасова будто ворвался какой-то вихрь, вынесший его на первые полосы газет и главные страницы сайтов.

Напомним, как же это получилось. Информационной бомбой, давшей мощный старт PR-кампании, стало отравление Алибасова «Кротом» 4 июня 2019 года. Сообщалось, что он случайно перепутал жидкость для прочистки труб с напитком. Артиста доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Новости о состоянии здоровья с подачи нового PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, который, по словам окружения Алибасова, начал с ним сотрудничество незадолго до «Крота», сыпались в ленты СМИ как из рога изобилия. Команда Алибасова начала судиться с упомянутым производителем жидкости для прочистки труб. То есть все было оформлено «на полном серьезе». У Алибасова пропадала память (и кот Чуча), память возвращалась, он оказывался при смерти и все-таки выживал.

В истории с «Кротом» были и нестыковки. Многим казалось, что лечится Алибасов от чего-то другого. В итоге он триумфально появился в ток-шоу на федеральном телеканале.

За этот эпизод продюсеру досталось — в соцсетях сомневались в реалистичности отравления. Но раз обсуждали — значит работали на продвижение темы. Что от них и требовалось. Между тем Бари Алибасов переселился из больничной палаты в палаты телевизионные, где за пару эфиров, скорее всего, отбил все свои расходы на лекарства.

Летом 2020-го Бари Алибасов оказался снова в центре внимания СМИ. На этот раз он загадочно пропал. Оказалось, что он лечится в наркологической клинике, а потом был переведен в Психиатрическую больницу №1 имени Алексеева.

Сын продюсера заподозрил бывшего директора группы «На-на» Андрея Назарова и первого солиста группы Валерия Юрина в намеренном отравлении с помощью активного употребления алкоголя. Он считал ,что они хотели завладеть квартирой и другим имуществом его отца. Снова иски, разбирательства, драки в телешоу и хорошие заработки от ТВ.

Вторая важнейшая PR-тема Алибасова последних лет — брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эта любовь, прошедшая испытание временем, не выдержала квартирного вопроса. Когда продюсер продал подаренную Федосеевой-Шукшиной квартиру своему помощнику, это стало причиной для бракоразводного процесса. Дело даже было взято под контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

Взаимоотношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной снова плодили миллионы новостей. Даже развод пары, случившийся в конце 2020 года, кажется, не был точкой в этом удивительном романе.

Вскоре стало известно, что Бари и Лидия помирились и даже вместе встретили Новый год. При этом проблемы были не только в квартире. Бари Каримович то объявлял, что скоро у него родится ребенок, которого назовут Пандемией или Ковидом, то снова оказывался в больнице — из-за передозировки «Виагрой», которую перепутал с другим лекарством из-за обезьяны Маши.

Вся эта затейливая вязь, отлично ложившаяся в новостную повестку (какой редактор откажется от просмотров?), конечно, создавала сюрреалистическую картину, эдакий магический реализм. При этом определенная степень реальности всех упомянутых событий тоже имела место.

Как же так вышло, что Бари Алибасов оказался в этом водовороте страстей? Нетрудно предположить, кто главный режиссер всех этих приключений. PR-директор Вадим Горжанкин, начавший работу с Бари Каримовичем всего за несколько дней до истории с «Кротом», после этого был в центре всех событий, часто выступая спикером на пресс-конференциях или героем телепрограмм.

Вадим Горжанкин — PR-технолог, продюсер, журналист, директор PR-агентства «Красное слово». Среди клиентов «Красного слова» и частные лица, и государственные структуры. Не отказывается он и от сотрудничества с депутатами политических партий — от «Единой России» до КПРФ.

Именно Горжанкина журналисты, неоднократно присутствовавшие на тех или иных алибасовских событиях для прессы, называют ключевым креативщиком постановок с участием продюсера. И это, вероятнее всего, именно так. PR-кейс Алибасова в таком случае займет особое место в биографии Горжанкина, а, возможно, станет темой для какой-то научной работы или курса на факультете пиарщиков. Что-то вроде «Пиар: бессмысленный и беспощадный».

Самое любопытное во всей этой истории, помимо самого привлечения внимания к центральной фигуре, в том, что PR был самого разного направления. Действующие лица ругались, мирились, дрались, подавали друг на друга в суд — прямо как в бразильском сериале. Только там все же герои чаще всего в одном образе, а тут маски менялись с калейдоскопической быстротой и кто кого травил — запирал —лишал квартир, знает лишь самый внимательный телезритель.

В итоге все получили то, что хотели. Телеканалы — интересный реалити-сериал. Все участники славно пропиарились на всех уровнях пирамиды российских СМИ. Ну а Бари Алибасов хорошо заработал — ведь это его один из главных источников дохода, как-то заявил Горжанкин. И в чем-чем, а в этом ему стоит поверить.

Ранее ФАН сообщал, по какой причине Бари Алибасов попал в наркологическую клинику.