Масс-медиа и демократия США — на пути к новой «революции», приводящей в ужас даже самых толерантных американцев. Трансгендерный боец WWE Габби Тафт собирается поделиться своей «захватывающей историей» по смене пола на ТВ. Бывший рестлер Тайлер Рекс, выступавший в престижных турнирах с начала 2000-х до 2012 года, признался, что, наконец, позволил выйти своему подлинному «я» в свет. Интересно, в какой момент суровому и брутальному спортсмену пришла в голову идея о гендерном преобразовании? Ведь за бойцовскую карьеру у мужчины ни намека на женственность не было.

В пресс-релизе телеканала указано, что Рекс впервые расскажет о своей «захватывающей истории» перехода от бывшей суперзвезды WWE, бодибилдера, фитнес-гуру, мотивационного оратора и мотогонщика к «веселой и сказочной женщине». Оказывается, несмотря на успехи в WWE, наличие супруги и ребенка, мужчина был не тем, за кого себя выдавал и долгие годы «боролся со своей тайной личностью, живущей глубоко внутри него».

«Эту личность он с детства прятал в громкой тишине своей души. Она наконец-то свободна и готова править своим миром. <...> «Он» теперь известен как «она»: красивая, мудрая, остроумная и замечательная женщина по имени Габби», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Тафт поделилась личной, откровенной историей со своими поклонниками в Instagram, опубликовав фотографию в стиле «до и после».

«Это я. Беззастенчиво я. Это та часть меня, прятавшаяся в тени, боясь того, что подумает мир. Боясь того, что скажут или сделают мои родственники, друзья и последователи», — гласит заголовок записи.

42-летний бывший боец-мужчина был женат на Присцилле, с которой после завершения спортивной карьеры основал фитнес-компанию Body Spartan. Присцилла поддерживала мужа во всем, даже в этой неоднозначной авантюре. У пары есть девятилетняя дочь Мия. В один миг девочка лишилась отца, но он не героически погиб, а просто превратился в женщину

В своем посте Тафт призналась, что последние восемь месяцев для нее сложились особенно тяжело, но ее родные и близкие помогли пройти через все тяготы.

«Моя любящая жена, семья и самые близкие друзья приняли меня таким, какой я есть. Я им бесконечно благодарен. Ваша поддержка значит больше, чем вы можете себе представить», — написал он.

Откровенное интервью трансгендера должно выйти в эфир американского телевидения 5 февраля. Его увидят и дети с неокрепшей психикой. Вот что значит демократия и новая Америка!

Ранее Федеральное агентство писало о негативной реакции со стороны американской общественности и журналистов по отношению к высказываниям Джо Байдена, считающего, что трансгендерные спортсмены должны соревноваться в одних и тех же турнирах с обычными женщинами. Американцы высказались об отсутствии морали и о губительном влиянии демократии на жизнь в США.