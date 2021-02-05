Победительницу «Пацанок» Петрову пригласили участвовать в шоу «Последний герой»

Москва, 5 февраля. Победительница пятого сезона реалити «Пацанки» Анастасия Петрова возвращается на телеэкраны — она примет участие в супершоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В начале проекта «Пацанки» девушка была самой агрессивной участницей, но за время пребывания в «Школе Леди» сильно изменилась и не только дошла до финала, но и выиграла, завоевав миллион рублей.

После этого Петрова стала участницей TikTok-хауса телеканала — «Пятница!» создала свой блогерский дом во время показа реалити-шоу в эфире, а потом оставила в нем семь участниц, которые теперь вместе живут в Москве и занимаются творчеством.

По словам Анастасии, она всегда мечтала стать участницей «Последнего героя». И вот телеканал «ТВ-3» помог ей исполнить эту мечту.

«Безумно рада участию! — воскликнула Петрова. — После «Пацанок» я очень изменилась, поэтому на проекте будет новая версия меня. Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях».

Новая участница «Последнего героя» отметила, что планирует продержаться в проекте как можно дольше.

«Я сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть», — резюмировала она.

Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует в эфире «ТВ-3» вечером 6 февраля. Анастасия Петрова появится в середине проекта.

Действие нового, девятого по счету, сезона впервые пройдет в Африке — на Занзибаре. Продюсер проекта Маргарита Брусницына ранее пообещала не только более сложные испытания (по сравнению с предыдущими сезонами), но и неожиданных героев и гостей.

Судя по всему, Петрова — одна из этих первых неожиданных «героев».