Как Зеленский зачищает информационное поле Украины

Всего за неполную неделю конца января — начала февраля президент Украины Владимир Зеленский успел настроить против себя китайских инвесторов, политические Telegram-каналы и часть средств массовой информации. На этом фоне одним из глав партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Рабиновичем заявлено о начале процедуры импичмента президента.

Интересно, что вводу санкций против китайцев предшествовали ограничительные действия Минфина США в отношении аналогичных компаний КНР и разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, где речь зашла и об Украине, а закрытию телеканалов доверенного лица Виктора Медведчука — разговор госсекретаря США с главой украинского МИД. Это наводит на мысли о возвращении Вашингтона на украинское направление, где он становится дирижером происходящих процессов.

Как Зеленский «кинул» китайских инвесторов

Министерство финансов США 16 января 2021 года добавило в список «военных конечных пользователей» (проще говоря, нежелательных для сотрудничества организаций) китайскую компанию Skyrizon, которая инвестировала в предприятие «Мотор Сич». Буквально через два дня, 18 января, в СБУ был вызван владелец группы DCH Александр Ярославский, который является вместе с китайцами соинвестором компании.

А еще через 10 дней, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов «Мотор Сича». В дополнении к указу отмечается, что санкции сроком на три года вводятся против гражданина КНР Ван Цзина — ключевого акционера компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon. Также указываются юридические лица, против которых вводятся ограничения, — те же китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

????Зеленский ввел санкции против китайских компаний, которые не нравились США. Под санкциями Украины оказался ключевой акционер украинского предприятия "Мотор Сич" Ван Цзин.

Также под санкциями оказались компании: SkyrizonAircraft, HonKongSkyrizon#Украина (с) tm Черговий ООС pic.twitter.com/jj9IYpSqbR — Миннесота. Реалии (@Mercator2014) January 29, 2021

Тем самым Зеленский «решил вопрос» с неугодными США китайскими инвесторами «Мотор Сича», банально их ограбив и отстранив от управления предприятием, где они имеют контрольный пакет акций и в которое уже успели вложиться. Для самого предприятия такие изменения ничего хорошего не сулят — впереди убытки из-за аннулированных китайских контрактов и отсутствие финансирования. Возможно, «Мотор Сич» приобретет американская компания, которую будут интересовать технологии, а не развитие предприятия. Такое поведение Зеленского ярко показывает грядущее противостояние оси США — Китай, где новая администрация Байдена уже начала снижать китайский потенциал через третьи страны.

Китайские же официальные лица пока ограничились нотой протеста и призывом к Киеву вернуться в правовые рамки.

Между Украиной и Китаем назревает кризис.



МИД КНР выступил в защиту китайских инвестиций на Украине. Заявление прозвучало после введения Киевом санкций в отношении китайских акционеров предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».https://t.co/FtYUa839hL — Коммерсантъ (@kommersant) February 1, 2021

Однако вполне очевидно, что просто так Пекин этой ситуации не оставит: слишком уж лакомый кусок этот «Мотор Сич», слишком много было затрачено ресурсов на его приобретение, а также слишком сильна пощечина.

Информационная война

Немного погодя, 2 февраля, президент Зеленский начал зачистку информационного поля. Для начала была запущена кампания по обвинению вполне независимых украинских Telegram-каналов в работе на Россию, которые были взяты в разработку СБУ.

Скорее всего, виной тому стали излишне широко освещаемые проколы, недочеты и коррупционные скандалы со стороны правящей партии «Слуга народа» и находящихся у власти лиц.

Следом Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов и их владельца — гражданина Украины Тараса Козака. Ограничения означают, что активы Козака и принадлежащих ему юридических лиц должны быть заблокированы, а лицензии на вещание аннулированы.

Примечательно, что фигура Тараса Козака тесно связана с одним из глав партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Познакомились они еще в 90-х, и с тех пор, как пишут украинские СМИ, Козак является правой рукой Медведчука, через которого, видимо, он и обзавелся связями в России. К примеру, жена Козака Наталья Лавренюк владеет 25% компании «НЗНП Трейд», добывающей нефть в Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

Сама же фигура Медведчука также интересна, ведь до переворота 2014 года он имел большое влияние на украинскую политику, за что его называли «серым кардиналом». Более того, известен он своими знакомствами в руководстве РФ и в российском бизнесе. Вполне очевидно, что удар по медиаресурсам Медведчука и его правой руке является попыткой снизить влияние на украинские процессы со стороны прежде всего окружения российского президента. В этом контексте примечательно несколько совпадений.

Еще 17 января на российском Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, который ассоциируется с силовым блоком России, вышел пост о том, что Медведчук через свою подставную фирму отжимает «угольный бизнес» в Донецкой и Луганской Народных Республиках с целью последующей поставки антрацита на Украину. Впоследствии эта информация легла в материалы дела по Тарасу Козаку и стала основной для введения против него санкций. Это говорит о том, что либо Telegram-канал ВЧК-ОГПУ не аффилирован с Россией, либо этот вброс был частью большего плана группы российского истеблишмента по «сливу» как минимум президентских амбиций Медведчука на Украине.

Кроме того, введены санкции были на следующий день после разговора нового госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это наводит на мысли о том, что Киев согласовал вводимые ограничения с новой администрацией Байдена.

Реакция внутри страны

Само собой, что такой «наезд» на партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» был неоднозначно воспринят ее руководством и в первую очередь Вадимом Рабиновичем. Именно он и объявил о планах начать процедуру импичмента президенту Украины Зеленскому.

Однако, сама партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» далеко не монолитна, условно она делится на две части — группу влияния Медведчук-Рабинович и группу Бойко-Левочкин. И если последнее время росла популярность первой группы, то вторая потихоньку ее теряла.

Необходимо отметить, что заблокированные Зеленским каналы вещали в интересах группы Медведчука-Рабиновича, в то время как у Бойко-Левочкина есть свой «рупор» — телеканал «Интер», который продолжает работать в прежнем режиме. В таком контексте выгоды группы Бойко-Левочкина очевидны. Данное обстоятельство наводит на мысли, что они также были если не инициаторами, то участниками удара по Медведчуку.

#Olga_Pekalchuk 8 мин. ·

Подконтрольный Азарову сайт "Антифашист" написал, что Левочкин и Бойко тайно помогают власти разгромить медиаимперию Медведчука, чтобы подмять ОПЗЖ и самим занять нишу пророссийской оппозиции. Учитывая напряжен

отношения между Левочкиным и Медведчуком — Vieta (@Lizvetoczka) February 4, 2021

На этом фоне в последнее время правящая партия «Слуга народа» демонстрирует стабильное падение, а ее поддержка перетекает в основном в «Оппозиционную платформу — За жизнь», что в перспективе делает последнюю серьезным противником, находящимся у руля на Украине, и может привести ее к власти уже на следующих парламентских выборах в 2024 году.

Это понимают все ее «коллеги» по Верховной раде, среди них и бывший президент Петр Порошенко, который лелеет надежду вернуться к власти. Поэтому экс-глава Украины поддержал введенные ограничения и не преминул напомнить, что он являлся инициатором этого.

Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. pic.twitter.com/fy9svkaQSX — Петро Порошенко (@poroshenko) February 3, 2021

Однако владеющий своей медиаимперией Порошенко предостерег власти от гонений на «патриотические каналы» из-за критики Зеленского.

Ми застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 3, 2021

Не поддержал введенные ограничения председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который также пытается извлечь выгоды из сложившейся ситуации. Он намерен вести самостоятельную политическую жизнь и готовится президентским выборам 2024 года. Соответственно, сейчас важно не растерять поддержку электората, который воспринял введенные санкции как гонения на СМИ.

Разумков не підтримав санкції проти Козака й каналів Медведчука, – ЗМІ https://t.co/8Hyd9S8DNc — Lev Havryliv (@LevHavryliv) February 4, 2021

Реакция западных партнеров

О проведенной «зачистке» медиаресурсов Медведчука положительно отозвались США и Великобритания.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора ???????? на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 3, 2021

Они поддержали усилия Киева по противодействию «злонамеренному влиянию России» и приветствовали «решительные действия Зеленского по борьбе с дезинформацией».

Я вітаю рішучі дії Президента @ZelenskyyUa щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди ????????. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

Более нейтральной была позиция ЕС, где предпочли не «рубить сгоряча», а разобраться в вопросе, при этом отметив, что Европа уделяет огромное внимание обеспечению свободы слова.

Чего собственно ждать

С учетом текущего состава Верховной рады шансов на запуск процедуры импичмента у партии «Оппозиционный блок — За жизнь» фактически нет.

Только для процедуры запуска импичмента необходимо собрать подписи 226 депутатов, для чего ОПЗЖ нужно переманить на свою сторону половину слуг народа, в том числе все депутатские группы и внефракционных депутатов. В условиях поддержки Лондона и США, а также молчания Брюсселя, это невозможно. Да и поводом должна быть государственная измена или тяжелое преступление.

Поэтому само заявление о начале процедуры импичмента со стороны одного из лидеров ОПЗЖ Рабиновича так и останется заявлением, особенно с учетом данного СБУ разрешения осуществлять любые проверки депутатов оппозиционной партии. Это нивелирует старания Медведчука по созданию подконтрольной группы внутри правящей «Слуги народа» и углублению ее раскола. Кроме того, со стороны украинских силовиков идет противодействие уже фактически затухшему «тарифному майдану».

В целом введенные Зеленским санкции против китайских компаний, а также медиаресурсов и правой руки Медведчука направлены на уменьшение влияния на Украине Китая и близкого окружения президента Владимира Путина. Это вполне укладывается в сделанный ранее вывод о том, что Украина — рычаг давления на Россию, где перманентное состояние конфликта должно сохраняться.

Побочный же эффект в виде снижения рейтингов власти Зеленского является лишь точкой давления уже на Киев и может быть использован администрацией Байдена для замены украинского руководства в случае попытки выхода за пределы отведенного ему вектора. При этом подготовка новых лиц на замену президенту Украины уже началась.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.