Тестя Вячеслава Малафеева обязали выпустить в Новгородскую реку 526 470 личинок щуки

Черная полоса экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева продолжается. Не успел он сам выписаться из больницы после коронавируса, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр 17-летнюю дочь Ксению. Теперь еще и Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству через суд обязало фирму Вячеслава возместить вред, нанесенный водным биоресурсам в Новгородской области.

В 2011 году Вячеслав Малафеев совместно со своей супругой Екатериной учредили ООО «Любытино-Слалом». Основной вид деятельности — в области спорта, но занимается в том числе рыболовством и строительством. Руководит предприятием с 2015 года тесть Вячеслава — Алексей Комяков, который одновременно является главой крестьянского фермерского хозяйства.

«Как следует из материалов дела, Комяков А. В. с 2014 года является пользователем земельного участка с кадастровым №53:07:0160301:142 Любытинского с/п Любытинского района Новгородской области на основании договоров аренды, 3 А44-4515/2020 заключенных с администрацией Любытинского муниципального района от 03.12.2014 №86, от 13.12.2019 №58 (том 1 листы 122-125). Ответчик являлся заказчиком проектной документации, выполненной ООО «Тверьагроводпроект» на строительство пруда-копани на земельном участке с кадастровым №53:07:0160301:142. Целевое назначение объекта — пруд для ландшафтного обустройства земельного участка под строительство гостиницы. Местоположение проектируемого пруда было приурочено к долине ручья Черный», — говорится в материалах дела.

ООО «Любытино-Слалом» обратилось в управление Росрыболовства за согласованием обустройства пруда. При согласовании были проведены исследования и разработан план по снижению негативного воздействия на водные ресурсы при создании пруда. Согласно подсчету ученых, Комяков должен был выпустить в реку Мста 526 470 личинок щуки. Однако этого не было сделано, поэтому Северо-Западному управлению Росрыболовства пришлось обязать отца Екатерины сделать это через суд. В случае невыполнения решения суда до 1 июля 2021 года, с Комякова ежемесячно будут взыскивать десять тысяч рублей. Сам Комяков просил предоставить рассрочку решения, так как на данный момент находится в трудном финансовом положении, однако его ходатайство было отклонено.

Напомним, неделю назад экс-вратарь «Зенита» в соцсетях сообщил, что отправил несовершеннолетнюю дочь на реабилитацию в клинику, так как самостоятельно победить зависимость ей не удалось.