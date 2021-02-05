Киев признал, что каждый второй житель Украины находится на грани нищеты

На сегодняшний день около 50% жителей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донецкой и Луганской областей не имеют финансовой возможности не только оплачивать коммунальные тарифы, но и покупать себе качественную еду и одежду. Об этом говорится в специальном отчете Института демографии социальных исследований при Национальной академии наук Украины (ИДСИ).

Согласно официальным данным, в прошлом году уровень бедности в этой стране составил 51%. Только в январе 2021-го эти показатели выросли сразу на 2-3%. При этом украинские власти внезапно согласились с «существованием проблемы», но не представили ни единого варианта ее решения. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В отделение полиции одного из центральных районов Киева поступил некий 60-летний Николай С., подозреваемый в жестоком обращении с животными. В вину ему вменялось «убийство и последующее съедение» двух соседских кошек и одной бродячей собаки. Несмотря на то, что впоследствии упомянутые животные были найдены живыми и здоровыми, правоохранители всерьез занялись персоной Николая.

Как оказалось, на протяжении последних двух лет С. «охотился» на голубей и крыс, методично употребляя пернатых и грызунов в пищу. В ходе обыска в квартире и гараже задержанного были обнаружены десятки банок с уже заготовленными «деликатесами».

«Что делать, если мне нечего есть?» — философски заявил Николай, в прошлом — ученый-биолог одного из прекративших свое существование НИИ.

Этот же вопрос сегодня может задать подавляющее большинство украинцев.

«В настоящее время на грани выживания пребывают не менее 17 миллионов жителей страны, — сказала в комментарии ФАН социолог Наталья Череда. — Общий экономический коллапс, массовая безработица, низкие пенсии и неспособность властей осуществить обещанную социальную реформу фактически поставили всех нас на колени. Зачастую у человека, оплатившего жилищно-коммунальные услуги по нынешним повышенным тарифам, остается в кошельке не более сотни гривен (около 270 рублей. — Прим. ФАН). Массовые акции протеста, как показывает практика, ожидаемых результатов не дают. Порой людям действительно нечего есть. И в дальнейшем все будет только хуже».

С этим мнением согласна и директор ИДСИ Элла Либанова.

«Бедность увеличилась. Многие украинцы потеряли доходы из-за карантина коронавируса, — сказала она журналистам в Киеве. — Зарплата не превышает минимальных показателей. Помимо прочего, многодетные семьи уже не получают в полном объеме специальных пособий. Например, даже двое работающих родителей попросту не могут обеспечить своих детей даже по самым скромным запросам».

Выхода из подобного лабиринта ни президент, ни правительство Украины не предлагают.

«Мы занимаемся этой проблемой и ищем пути ее решения», — сказал глава Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что, как только это самое решение будет найдено, власти «непременно проинформируют об этом общественность».

В этой связи некоторые местные эксперты даже предположили, что Киев снова обратится за помощью к структурам ЕС и США. На сей раз — с просьбой выделить деньги на оказание «первой помощи» украинским малоимущим гражданам. Но вот ведь в чем дело: в данный момент предоставлять Украине какие-либо средства Запад не намерен.

«Киев и без того погряз в долгах, отдать которые он не сможет еще долгое время, — заявил корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — Более того, на то, чтобы в буквальном смысле этого слова накормить почти половину украинского населения, потребуются десятки миллиардов долларов, которых в «свободном обращении» у нас попросту нет».

Следует отметить, что сразу несколько иностранных благотворительных фондов уже заявили о свертывании программ на Украине по причине коррумпированности власти и отсутствии преференций своей деятельности в этой стране.

Между тем, на сайтах немногочисленных украинских благотворительных организаций в Сети все чаще публикуются объявления на манер:

«Примите на проживание и обеспечьте питанием молодую семью из двух безработных»; «Подарите пенсионеру мешок крупы и немного денег».

По понятным причинам такие объявления, как правило, остаются интернет-пользователями незамеченными.