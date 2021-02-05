Симферополь, 5 февраля. Крым готов помочь Украине с поставкой электроэнергией в случае обращения. Об этом заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

По его словам, полуостров смог самостоятельно справиться с блэкаутом после того, как Киев разрушил электроопоры в Херсонской области и обесточил регион. За короткий промежуток времени был построен энергомост из Кубани и теплоэлектростанции. Благодаря этому Крым стал энергетически профицитным регионом.

Сейчас полуостров предлагает обсудить возможность поставки ресурса на территорию Украины. Однако не киевским властям, которые ведут антироссийскую политику, а братскому украинскому народу, сказал Гемпель.

Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские власти обратились за помощью к Белоруссии после аварий на электростанциях.