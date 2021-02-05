Специалисты Минздрава рассказали о реестре вакцинированных в России

Москва, 5 февраля. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор ведут мониторинг процесса вакцинации в России с помощью системы маркировки и реестра вакцинированных. Об этом в ходе вебинара сообщила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, передает ФАН.

По словам Косенко, Минздрав и Росздравнадзор ежедневно контролируют совпадение количества вакцинированных людей в реестре с количеством вакцины, выведенной из гражданского оборота.

Начальник управления лицензирования Росздравнадзора Ирина Крупнова подчеркнула важность своевременного ввода информации об использовании вакцины.

«Ввод вами в обращение и принятие вакцины в системе маркировки является лицензионным требованием, — заявила представитель Росздравнадзора. — Если вами, отдельно взятой медицинской организацией, не своевременно вводится информация о приеме вакцины и выводе ее, это является нарушением лицензионных требований и условий. Причем это нарушение является грубым».

По словам представителей ведомства, введение данных в систему маркировки «Честный знак» необходимо делать по итогам дня вакцинации. Ирина Крупнова уточнила, как должен идти процесс отслеживания вакцины.

«Медицинская организация принимает вакцину, сканирует код маркировки, дальше идет процесс вакцинации, — сказала Крупнова. — По окончании рабочего дня у нас должно быть равенство между количеством провакцинированных и количеством вакцины, выведенной из обращения. Только в этом случае мы будем иметь достоверную информацию».

Представитель Росздравнадзора отметила, что медицинские организации могут привлекать к процессу маркировки волонтеров.

«К работам, не требующим медицинской квалификации, можно приглашать волонтеров, которые могут оказывать помощь и просканировать пустые упаковки после вакцинации, — подчеркнула Крупнова. — Конечно, эту работу они должны делать под непосредственным контролем медицинского работника».

Ирина Крупнова напомнила, что вакцинация может проводиться как в медицинской организации, так и в мобильных пунктах.

О том, какие преимущества дают система маркировки и реестр вакцинированных, рассказал руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков.

«По каждой упаковке можем посмотреть, как она двигалась, где выбывалась и где находится в системе, — сообщил Жаворонков. — В целом видно распределение по планам, доставке, вводу в гражданский оборот и доступности по населению».

Ранее россияне выразили свое отношение к отечественным вакцинам от коронавируса.