Павел Яковлев — об аварии в Японии, АЭС в Иране и мирном атоме в России



Санкт-Петербург, 5 февраля. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН основатель и главный редактор информационного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев рассказал, какое место в мире занимает российская атомная энергетика, сообщил о новых технологиях безопасности ядерных реакторов и вечных ядерных батареек, объяснил, опасен ли слив радиоактивной воды в Тихий океан, а также прокомментировал переход Украины на ядерное топливо США и строительство АЭС в Иране.

Атомная энергетика в мире

Какое место в мире занимает российская атомная энергетика? Какие страны и по каким причинам отказываются от АЭС и что за этим следует?

По выработке электроэнергии мы находимся на четвертом месте. Нас опережают Америка, Китай и Франция. Но с точки зрения инноваций и внедрения новых уникальных технологий Россия находится на первом месте в мире. По широкому спектру ядерных технологий Россия лидирует. Вместе с этим мы строим 36 реакторов за рубежом в таких странах, как Индия, Бангладеш, Китай, Финляндия, Венгрия, Турция, Белоруссия. Для России это одна из высокотехнологических отраслей с выручкой более 100 млрд долларов.

Однако после аварии в Фукусиме Германия хочет прекратить свои атомные программы. Немцы уже закрыли большинство своих реакторов. Это связано с политической позицией страны. При этом развивающая «зеленую» энергетику Германия продолжает строить угольные станции. По уровню вредных выбросов страна откатилась назад, а цены на электроэнергию для немцев выросли.

В Японии сейчас тоже непростая ситуация. Но после холодной зимы этого года министр энергетики выступил с критическим заявлением по поводу закрытия АЭС и потребовал развития атомной программы, поскольку почти 90% импортируемого топлива для страны не хватает. Японцы поставили очень амбициозную цель — выйти на нулевые выбросы углерода к 2050 году. Поэтому Министерство энергетики Японии требуют возврата атомной промышленности, в которой Япония занимала лидирующее место в мире.

— Авария на «Фукусиме-1» не демонстрирует плохое качество американских реакторов? Можно ли сравнить их с российскими?

Американский реактор на «Фукусиме-1» был второго поколения. Он строился еще в 60-х годах. Требования безопасности, которые были тогда, сильно отстают от сегодняшних. Конечно, американцы должны были предвидеть возможность большого цунами. Но в первую очередь это должны были сделать сами японцы, так как именно они несут ответственность за эксплуатацию реакторов на территории своей страны. Поэтому резервные дизель-генераторы обязаны стоять на всех станция. В случае потери электроэнергии они должны обеспечивать охлаждение реакторов. Этого в Японии не было. Такие просчеты японцев привели к последствиям, которые приходится расхлебывать во всем мире.

Но я бы не стал сравнивать технологии разных стран, потому что атомная энергетика — это инновационная технология, которая глобально развивается во всех странах. Поэтому не буду говорить ничего плохого о наших конкурентах. Они больше являются нашими коллегами и партнерами.

— Японцы собираются сливать в Тихий океан миллионы литров радиоактивной воды. Какие последствия могут быть после слива воды — святящаяся рыба, мутанты или Годзиллы?

У этого вопроса есть две стороны: общественная и техническая. С точки зрения технической стороны преимущества новых технологий делают эту проблему относительно безопасной, но с точки зрения восприятия общественностью опасности радиации нас ожидает огромный пласт работы. На данный момент вся площадка «Фукусимы-1» заставлена хранилищами этой воды, переработка которой стоит огромных денег, хотя Россия поставила туда плавающее судно для переработки отходов, которое впоследствии Японии было подарено.

Но необходимо переработать большое количество радиоактивной воды. Отмечу, есть уровни контроля радиации в воде. Например, вода с высокой радиацией никогда не будет сливаться в океан. По закону она требует переработки. Но вполне возможно, что низкорадиоактивную воду японцы сольют. Они считают, что это не несет никакой опасности, так как в океане много радиации — 25% всего урана содержится там. Так что проблема скорее в восприятии. Отмечу, новость про слив воды уже давно существует. Но Япония осуществила уникальную технологию заморозки почвы под «Фукусимой-1», что было сравнимо с тоннелем под Чернобыльской АЭС для предотвращения топливного распада в грунтовые воды, который впоследствии не понадобился.

Ядерное топливо США на Украине

— Глава Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС, заменив его на американское топливо Westinghouse. Возможны ли серьезные сбои в работе советских реакторов на Украине в связи с этим?

Возможно абсолютно все. Важно то, что мы делаем в атомной отрасли для предотвращения различных аварий и инцидентов. В целом за последние 30–40 лет атомная отрасль стала высококонкурентной. Глобальные поставщики ядерного топлива часто соревнуются. У Westinghouse цель — продавать свое топливо на рынок советских реакторов. Мы делаем то же самое. Так, Россия отработала проекты, которые были испытаны в Финляндии. Финляндская атомная станция «Ловииса» подписала с Россией контракт, согласно которому российская компания ТВЭЛ и новосибирский завод отвоевывают рынок топлива для западных реакторов. То есть эта ситуация показывает большую конкуренцию и высокий уровень технологий в атомной среде. Отмечу, топливо Westinghouse должно было пройти много проверок у украинского «Энергоатома» и органов надзора Украины перед началом использования в реакторе ВВЭР.

Вечные атомные батарейки

— Когда будут изобретены вечные атомные батарейки?

Атомные батарейки для использования в кардиостимуляторах давно существуют, и наш институт ведет свою разработку атомных батареек. Есть еще с советского времени литые изотопные термогенераторы для питания маяков Севморпути, которые работали по 20–40 лет. Есть генераторы, которые работают для спутников, есть даже ядерные батарейки для роверов на Марсе.

Производство вечных ядерных батарей для населения упирается в вопросы необходимости, цены и безопасности. К примеру, для работы сердца необходимо, чтобы технология была надежной в течение 20–30 лет. К примеру, спутник «Вояджер-1» был оснащен радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, использующими плутоний-238. Несмотря на то, что срок службы батарей был разработан на десять лет, они проработали более 30 лет. То есть разработки ведутся. Здесь стоит вопрос наиболее оптимальных технологий и коммерческого использования. Это просто вопрос внедрения и адекватности, нужно ли использовать ядерные технологии в быту. Но существуют концепции ядерных поездов, автомобилей и самолетов. Американцы разрабатывают проект термоядерного реактора для военного самолета.

Мы же такое разрабатываем для ледоколов, подводных лодок и плавучих атомных станций — по примеру той, что построили на Чукотке.

Наряду с этим в Белоруссии были проекты транспортабельных АЭС в виде грузовиков для обеспечения энергопитания. Для обычного автомобиля такой неисчерпаемый запас энергии избыточен. Нет еще людей, которые хотят сутками гонять на автомобиле с бесконечным источником энергии.

Строительство АЭС в Иране

— Как обстоят дела со строительством АЭС в Иране?

Немного предыстории. В 70-х годах немецкий концерн Siemens начал строительство АЭС в Бушере. Это была первая атомная станция, которую Евросоюз строил в арабских странах. Но из-за политических моментов в конце 90-х годов строительство остановилось. В рамках нашего политического сотрудничества с Ираном было подписано соглашение о достройке этой атомной станции с использованием западных технологий. «Росатом» взялся за данный проект, вследствие чего были построены российские реакторы ВВЭР.

Отмечу, станция в Бушере является первой АЭС в мире, производящей электричество в мирных целях. Для Ирана это важный геополитический проект. Естественно, общественность сейчас больше прикована не к Бушеру, а к программе обогащения урана. Иран пытается достичь независимости в данном процессе и последующем производстве своего топлива. Россия предлагает Ирану обогащать топливо на своей территории. Но проблема в том, что западные страны пытаются не допустить появления независимой атомной промышленности Ирана.

Наряду с этим мировые аналитики строят прогнозы, сколько ядерных бомб сможет создать Иран из количества уже обогащенного урана. Но чтобы иметь военную программу, необходимы абсолютно другие ресурсы. Также у Ирана есть национальные запасы урана. Страна ведет национальную программу по его обогащению для своих научно-исследовательских целей.

