Власти Украины не уследили за кризисной ситуацией в энергетике

Киев, 5 февраля. Нехватка ресурсов угрожает стабильной работе украинских ТЭС. В преддверии заморозков власти страны не стали проверять готовность предприятий к отопительному сезону.

Текущий отопительный сезон обернулся настоящим кризисом для украинских властей. Последний месяц средства массовой информации сообщают о критически низких объемах запасенного на станциях угля. Из-за нехватки ресурса энергоблоки могут прекратить работу, что грозит потребителям отключением света. Сложившаяся ситуация оказалась следствием недостаточного контроля индустрии со стороны правительства, пишет украинское издание «Главред».

Ежегодно власти Украины вели мониторинг ситуации в энергетическом секторе, фиксируя объемы запасенного газа и угля. Однако владельцы вырабатывающих станций противились контролю. По их мнению, государство не должно вмешиваться в вопросы закупок. В итоге организации не стали приобретать необходимое количество дорожающего угля, спровоцировав неутешительные последствия для простых украинцев.

В итоге Украина вынуждена закупать электроэнергию за рубежом — в России и Белоруссии. Пока нет оснований говорить об «апокалипсическом сценарии», однако Киеву необходимо готовиться к новым нештатным ситуациям.

Министр финансов Украины ранее допустил возвращение гражданам денег, замороженных в экономике со времен СССР. Получить средства по старым вкладам граждане смогут после того, как возникнет такая финансовая возможность.