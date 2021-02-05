Юрий и Инна Жирковы в честь кружевной свадьбы разбили в Дубае гору посуды

Известный российский футболист Юрий Жирков и его жена Инна отметили 13-летие семейной жизни, и в честь этого события они разбили кучу посуды, сообщила ФАН супруга полузащитника.

Пара расписалась 1 февраля 2008 года в Турции, а ровно через неделю отпраздновала это событие в Москве. Кружевную свадьбу Жирковы отметили в Дубае — там у игрока «Зенита» из Санкт-Петербурга проходят зимние сборы.

«Мы с детьми решили остаться здесь, чтобы быть поближе к нему, и у нас была возможность хотя бы несколько часов в день проводить с ним, — призналась Инна. — Поэтому и годовщину супружеской жизни отпраздновали здесь. Я очень хотела побить тарелки на счастье и специально выбрала греческий ресторан, в котором разрешают это делать — у них существует такая традиция».

По словам Жирковой, ей трудно сказать — сколько посуды в итоге разбили, но лично она оторвалась по полной.

«Было очень весело, а после этого устроили с друзьями спокойный праздничный ужин в узком кругу», — добавила Инна.

Среди гостей праздничного ужина были, в частности, Виктория Лопырева и Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым, которые на несколько дней прилетели отдохнуть в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов.

На торжестве не смогли присутствовать двое сыновей и дочь Жирковых — это связано с правилами, принятыми в Дубае из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«К сожалению, детки остались дома с моей мамой, — посетовала Инна. — Дело в том, что, по новым местным законам, больше шести-семи человек за одним столом собираться нельзя. К тому же, именно в этот ресторан нельзя приходить с маленькими детьми, а Даня у нас все-таки еще маленький (младшему сыну 5 лет. — Прим. ФАН)».

Жиркова добавила, что все же было решено не менять ресторан, и в итоге праздноваться годовщина будет дважды — сначала среди друзей, а затем в семейном кругу.

Гости вручили супругам, в частности, набор купальников, ароматы и подарки для будущего загородного дома Жирковых, абонемент в СПА-комплекс, куда виновники торжества отправятся по возвращении в Санкт-Петербург, и много-много цветов.

«Каждый год мы дарим друг другу любовь, — ответила Инна на вопрос, что они сами подарили друг другу. — Муж — на сборах, и у него физически нет времени на выбор подарков. К тому же, Юра не слишком романтичный человек, но если я что-то выберу сама, то он обязательно подарит (смеется). А мой подарок от ждет его в Москве».

По словам Лопыревой, она дружит с Жирковыми почти десять лет, поэтому с радостью согласилась присутствовать на торжестве.

«Я искренне радуюсь тому, как сквозь годы им удалось пронести свою любовь и взаимоуважение, — отметила Виктория. — Желаю, чтобы еще через тринадцать лет мы гуляли на их нефритовой свадьбе!»

Юрий Жирков — один из самых известных футболистов страны, который свою серьезную профессиональную карьеру начал в 2004 году в составе ЦСКА. Потом были английский клуб «Челси», «Анжи», «Динамо» (Москва) и вот теперь «Зенит», цвета которого защищает с 2016-го.

За сборную России 37-летний уроженец Тамбова сыграл 99 матчей, в которых забил два мяча. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.