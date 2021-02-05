Серуканов: после слов Волкова люди сильно разочаруются в Навальном

Бывший юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов прокомментировал заявление менеджера штабов Алексея Навального Леонида Волкова о том, что он не планирует в ближайшее время проводить новые митинги. На примере протестных акций, проведенных соратниками Навального с 2013 года, он объяснил, что Волков всегда «сливался на самом пике».

Ранее глава сети штабов Навального, находясь в другой стране, заявил, что в ближайшее время он не будет анонсировать новые акции. В эфире YouTube-канала «Навальный Live» он сообщил, что «протест нужно заканчивать на высокой точке», а следующие акции команда блогера может провести летом.

Объявление Волковым приостановки незаконных протестов вызвало обширный резонанс в Сети. Одни теперь обвиняют соратника Навального в сливе протеста, а другие пишут, что реанимировать протест после долгого застоя будет невозможно. В обоих случаях сотрудник ФБК выступает в качестве виновника, а будущее фонда остается туманным.

ФАН обратился к Виталию Серуканову с просьбой прокомментировать текущее состояние ФБК, а также оценить возможность ухода сторонников Навального после слитых Волковым митингов. Он считает, что данная ситуация напоминает события минувших годов, когда Волков поступал аналогичным образом.

«Волков всегда был трусливым человеком и сливался в критические моменты. Если посмотрим на всю историю с 2013 года, на всех кампаниях Навального происходил один и тот же сценарий: на пике он всегда уходил», — напомнил бывший соратник Навального.

По словам Серуканова, политика для команды основателя ФБК всегда была бизнесом. Именно поэтому Волков, занимая одну из ключевых должностей в фонде, занимается своей работой аккуратно. Подставить несколько тысяч человек для него ничего не стоит.

«На людей ему плевать. Но прежде всего он подставил своих сторонников. Эти люди прежде всего подставляют своих, об этом нужно помнить всем их сторонникам», — убежден бывший юрист ФБК.

Он также напомнил, что другие представили фонда Навального — Иван Жданов, Владимир Ашурков и Мария Певчих — координируют протесты из-за рубежа. Они находятся на безопасной территории — в европейских странах, они по умолчанию не могут испытать того, с чем сталкиваются люди, попавшие по их вине в спецприемники.

«Для них люди, которых они подставили, — это восполняемый ресурс. К сожалению, какая-то фанатично настроенная часть людей будет им верить, но думаю, основная часть в них все-таки сильно разочаруется и уйдет. А потом пройдет некоторое время, появятся новые, их так же используют», — подытожил Серуканов.

Напомним, соратники Алексея Навального провели несколько незаконных митингов в ряде российских городов 23, 31 января и 2 февраля. Количество участников на них постоянно падало.